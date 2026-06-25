Real Madrid agita el mercado, oferta de 135 millones y petición de Mourinho

Estos fueron los últimos movimientos en el mercado de fichajes en el fútbol internacional.
OFICIAL // El Arsenal ha hecho oficial este jueves la ejecución de la opción de compra que tenía sobre el ecuatoriano Piero Hincapié, que seguirá vinculado de forma permanente al conjunto londinense tras jugar la pasada temporada como cedido por el Bayer Leverkusen.
OFICIAL // El Valencia anunció el fichaje de Víctor Jr. El club español ha ejecutado la cláusula para incorporar al jugador cedido por el Levante.
Fabrizio Romano informa que el Bayern de Múnich y el Eintracht de Frankurt ya han cerrado la operación por 55 millones de euros por el lateral zurdo, Nathaniel Brown.
OFICIAL // Jesé Rodríguez renueva su vinculación con la UD Las Palmas hasta 2028.
Matteo Moretto informa que el Atlético de Madrid y Lee Kang-in han llegado a un acuerdo verbal y que solo falta formalizarlo.
El Arsenal estaría dispuesto a escuchar ofertas de entre 20 y 25 millones de libras por Gabriel Jesus.
'TalkSport' revela que Bruno Fernandes no tiene intención de abandonar al Manchester United pese a ofertas de Arabia Saudita.
Sky Italia detalla que el AC Monza, equipo recién ascendido a la serie A, habría mostrado interés en Claudio Echeverri.
Leon Goretzka se irá del Bayern Múnich tras varios años y desde Sport Bild informan que el Chicago Fire de la MLS habría mostrado interés en el mediocentro.
Voetbal informa que el Ajax ve con buenos ojos la incorporación de Marc André Ter Stegen.
Informa Diario AS que Thiago Pitarch se jugará su futuro en la pretemporada del Real Madrid. Mourinho lo quiere evaluar.
Fabrizio Romano adelant que Onana se convertirá en nuevo jugador del Trabzonspor de la Superliga de Turquía.
Mourinho ha solicitado un centrocampista con características similares a las de Luka Modric.
El Manchester City y Forest acuerdan el fichaje del inglés Elliot Anderson por casi 135 millones de euros. Están a la espera del reconocimiento médico.
El AC Milán pone sus ojos en el colombiano Richard Ríos. El Benfica pediría 40 millones de euros.
Sorpresivo giro. El Real Madrid pretende activar la cláusula de recompra del centrocampista argentino Nico Paz, actualmente en el Como de la Serie A italiana, según adelantaron este jueves los medios locales.
El club madrileño tiene la intención de abonar los 9 millones de euros en los que está valorada dicha opción para, posteriormente, ofrecerlo al propio Como o utilizarlo en el mercado a cambio de una suma económica superior, tal y como adelantó también el periodista experto en fichajes Fabrizio Romano.
La entidad blanca, según estas informaciones, ofrecerá al equipo italiano volver a adquirir a Paz por una cifra cercana a los 60 millones de euros, si bien otros clubes interesados podrían entrar en la negociación.