Lluvias intensas en estas zonas de Honduras hoy 19 de septiembre

San Pedro Sula.

Este viernes 19 de septiembre, el ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará generando nubosidad, lluvias y chubascos de leves a moderados en gran parte del territorio hondureño, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos-Copeco). El pronosticador de turno, José Pavón, señaló que en las regiones sur, suroccidente, occidente y centro las precipitaciones podrían registrarse con mayor intensidad y acompañadas de tormentas eléctricas. En el resto del país también se prevén lluvias, aunque de menor magnitud.

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera que el litoral Caribe presente un oleaje de entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca el oleaje será de dos a cuatro pies, condiciones que, aunque normales, requieren precaución para embarcaciones pequeñas.



Estas son las condiciones del tiempo para el día de hoy. pic.twitter.com/FrK8Udv9oN — Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 19, 2025

Temperaturas