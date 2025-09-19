Lluvias intensas en estas zonas de Honduras hoy 19 de septiembre

Este viernes 19 de septiembre, el ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará generando nubosidad, lluvias y chubascos de leves a moderados en gran parte del territorio hondureño, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos-Copeco).
El pronosticador de turno, José Pavón, señaló que en las regiones sur, suroccidente, occidente y centro las precipitaciones podrían registrarse con mayor intensidad y acompañadas de tormentas eléctricas. En el resto del país también se prevén lluvias, aunque de menor magnitud.
En cuanto a las condiciones marítimas, se espera que el litoral Caribe presente un oleaje de entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca el oleaje será de dos a cuatro pies, condiciones que, aunque normales, requieren precaución para embarcaciones pequeñas.
🌦️Buenos días Honduras🌦️— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 19, 2025
Temperaturas
Las temperaturas oscilarán según la región. En Tegucigalpa se pronostican máximas de 26 grados Celsius y mínimas de 18. En la región central, las temperaturas alcanzarán 28 como máximo y 20 como mínimo. La región insular registrará valores entre 31 y 28 grados, mientras que en la zona norte se esperan máximas de 31 y mínimas de 26.
Para la región oriental se prevén máximas de 31 grados y mínimas de 22. El sur del país será la zona más cálida, con temperaturas que alcanzarán hasta 32 grados y descenderán a 24 por la noche. Por su parte, el occidente reportará el clima más fresco, con máximas de 26 grados y mínimas de apenas 14.
Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en áreas con riesgo de deslizamientos e inundaciones.