Lluvias intensas en estas zonas de Honduras hoy 19 de septiembre

Las precipitaciones afectarán varios departamentos de Honduras este día, según el pronóstico de Copeco

Jóvenes caminan durante una mañana lluviosa en Tegucigalpa.

Fotografía: LA PRENSA
San Pedro Sula.

Este viernes 19 de septiembre, el ingreso y desplazamiento de una onda tropical estará generando nubosidad, lluvias y chubascos de leves a moderados en gran parte del territorio hondureño, informó el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos-Copeco).

El pronosticador de turno, José Pavón, señaló que en las regiones sur, suroccidente, occidente y centro las precipitaciones podrían registrarse con mayor intensidad y acompañadas de tormentas eléctricas. En el resto del país también se prevén lluvias, aunque de menor magnitud.

Copeco emite alerta roja en varios municipios por crecida del río Ulúa

En cuanto a las condiciones marítimas, se espera que el litoral Caribe presente un oleaje de entre uno y tres pies, mientras que en el golfo de Fonseca el oleaje será de dos a cuatro pies, condiciones que, aunque normales, requieren precaución para embarcaciones pequeñas.

Temperaturas

Las temperaturas oscilarán según la región. En Tegucigalpa se pronostican máximas de 26 grados Celsius y mínimas de 18. En la región central, las temperaturas alcanzarán 28 como máximo y 20 como mínimo. La región insular registrará valores entre 31 y 28 grados, mientras que en la zona norte se esperan máximas de 31 y mínimas de 26.

Para la región oriental se prevén máximas de 31 grados y mínimas de 22. El sur del país será la zona más cálida, con temperaturas que alcanzarán hasta 32 grados y descenderán a 24 por la noche. Por su parte, el occidente reportará el clima más fresco, con máximas de 26 grados y mínimas de apenas 14.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente en áreas con riesgo de deslizamientos e inundaciones.

