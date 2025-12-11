Liberan a empleado del Sanaa detenido por transportar llantas en La Ceiba

La Ceiba, Honduras

​Un empleado del Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), Roger Colíndres, quien había sido detenido este jueves por la Policía Nacional, fue puesto en libertad horas después.

La detención ocurrió porque el trabajador transportaba llantas en la paila de su vehículo, supuestamente destinadas a la protesta realizada en el sector del puente Danto de La Ceiba, donde colectivos de Libre se manifestaban por un presunto fraude en las elecciones generales. La manifestación finalizó alrededor de las 8:30 de la mañana.