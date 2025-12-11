Liberan a empleado del Sanaa detenido por transportar llantas en La Ceiba

Un empleado del Servicio Nacional Autónomo de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa), Roger Colíndres, quien había sido detenido este jueves por la Policía Nacional, fue puesto en libertad horas después.
La detención ocurrió porque el trabajador transportaba llantas en la paila de su vehículo, supuestamente destinadas a la protesta realizada en el sector del puente Danto de La Ceiba, donde colectivos de Libre se manifestaban por un presunto fraude en las elecciones generales. La manifestación finalizó alrededor de las 8:30 de la mañana.
“Me detienen porque llevo llantas, pero no es prohibido. Me dijeron que me fuera y botara las llantas, y eso iba a hacer, pero me siguieron y me detuvieron. Nosotros estamos protestando contra el fraude electoral y también porque no queremos que vengan narcotraficantes y corruptos a gobernar”, apuntó Colíndres.
Los manifestantes mantenían la protesta debido a presuntas irregularidades en el conteo de las actas electorales y portaban pancartas con el lema: “No al fraude electoral”.
La culminación de la huelga permitió la normalización del tránsito vehicular por la carretera CA-13, que conecta los departamentos de Atlántida y Colón.