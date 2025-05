En abandono clínicas del IHSS en La Ceiba, no hay aire acondicionado ni agua potable

La Ceiba, Atlntida

Si padece hipertensión y es paciente de las clínicas del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) de la ciudad de La Ceiba, su vida puede estar en riesgo, tomando en cuenta las altas temperaturas y que en las instalaciones no hay aire acondicionado.

Coronado Antúnez , otro afiliado del Seguro Social, se quejó, ya que "nos cobran casi seiscientos lempiras y la atención médica no es buena. Aquí no hay aire acondicionado, falta de doctores. Mucha gente está muriendo por ataque cardiaco por el calor".

El galeno dijo que está en marcha la compra de nuevos aires acondicionados, así como el mantenimiento de los existentes; no obstante, la problemática persiste.

"Cuando uno llega aquí, lo primero que espera sentir es el aire acondicionado porque viene de afuera que pareciera que es el infierno. Yo ya soy de la tercera edad y esto me puede afectar", dijo don Carlos Vados, un derechohabiente.

Los aires acondicionados están en mal estado desde hace mucho tiempo. Hay falta de agua potable, ya que dependen del servicio que ofrece el Sanaa y los racionamientos son constantes. El edificio no cuenta con su propio sistema de abastecimiento del vital líquido.

"Aquí no solo el aire acondicionado es el problema, también falta el agua potable, si viera los baños como están. No es posible que el Seguro Social no pueda tener una bomba", expresó don Carlos Vásquez, otro afiliado del Seguro Social.