Tras tres décadas de promesas, La Ceiba contará con Casa de la Cultura en ocho meses

El antiguo edificio de La Aduana, construido hace 108 años, comenzó a ser restaurado para convertirse en la Casa de la Cultura de La Ceiba. El proyecto tiene un costo de 29 millones de lempiras

  • 16 de octubre de 2025 a las 21:41 -
  • Carlos Molina
Los obreros comenzaron a restaurar el antiguo edificio de La Aduana, ubicado frente al mar en La Ceiba. A mediados de 2026 estará listo para albergar la Casa de la Cultura.

 Foto: LA PRENSA
La Ceiba, Atlántida

El antiguo edificio de La Aduana comenzó a ser restaurado el pasado miércoles en donde funcionará la Casa de la Cultura de La Ceiba. El proyecto era anhelado por los amantes del arte y la sociedad ceibeña desde hace tres décadas. Hasta la fecha solo promesas habían recibido de los diferentes gobiernos.

El viejo edificio está construido con ladrillo en sus paredes interiores y las exteriores están totalmente cubiertas con concreto. La estructura pertenecía a Antropología e Historia y en marzo de 2008, el edificio fue entregado a la Sociedad Cultural de La Ceiba (Soclase) para dar paso a un espacio para el arte.

Los trabajos que se están ejecutando por parte de la empresa Erigo Ingeniería no deben alterar los elementos arquitectónicos del edificio, por lo que no perderá su estructura original. El edificio de La Aduana fue construido en 1917 por el arquitecto alemán William Hegenbarth y funcionó como tal hasta inicios del año 2000.

Antes de la rehabilitación, esta edificación antigua de dos plantas tenía graves problemas de humedades en el interior. Además, se había producido el desprendimiento del revestimiento de algunas paredes, aunque la fachada se conserva sin mayores daños.

La remodelación estará lista en unos ocho meses, de acuerdo a Pablo Ruiz, ingeniero a cargo de la obra y representante de la empresa Erigo Ingeniería.

"Iniciamos los trabajos de manera ininterrumpida una vez que se obtuvieron los permisos, esperamos que este proyecto se finalice en ocho meses. Lo que se hará aquí es reestructurar las vigas, ya que el salitre y la carbonización las ha dañado, se va a mejorar la parte estética para que el edificio agarre una nueva vida, ya que tiene más de un siglo", dijo Ruiz.

"Lo que se busca es que el edificio quede como estaba originalmente planificado y arquitectónicamente diseñado. El marco estructural del edificio presenta leves daños y quedará como está en el contrato", agregó Ruiz.

El interior del edificio contará con cubículos para practicar las diferentes manifestaciones culturales, además de un anfiteatro.

 (Foto: LA PRENSA)

Costo del proyecto

La obra tendrá un costo de 29 millones de lempiras, financiados con fondos nacionales. La alcaldía de La Ceiba aportará cinco millones de lempiras adicionales para la ejecución de obras complementarias.

"Se van a restauran los ventanales, puertas y lo que no se pueda recuperar se va a construir nuevo manteniendo su originalidad. Es un proyecto cultural que beneficiará el arte", expresó por su parte Roberto Martínez.

Una vez que estén concluidos los trabajos, la casa de la cultura constará con cubículos donde los artistas podrán llegar a practicar las diferentes manifestaciones culturales. Asimismo, un anfiteatro con una capacidad para unas sesenta personas, oficinas administrativas.

La Sociedad Cultural de La Ceiba (Soclace) conformada por ceibeños amantes del arte y la cultura y que funciona desde inicios del año 2000, ha sido fundamental para que el proyecto de casa de la cultura se materialice.

Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

