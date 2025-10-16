Tras tres décadas de promesas, La Ceiba contará con Casa de la Cultura en ocho meses

La Ceiba, Atlántida

El antiguo edificio de La Aduana comenzó a ser restaurado el pasado miércoles en donde funcionará la Casa de la Cultura de La Ceiba. El proyecto era anhelado por los amantes del arte y la sociedad ceibeña desde hace tres décadas. Hasta la fecha solo promesas habían recibido de los diferentes gobiernos.

El viejo edificio está construido con ladrillo en sus paredes interiores y las exteriores están totalmente cubiertas con concreto. La estructura pertenecía a Antropología e Historia y en marzo de 2008, el edificio fue entregado a la Sociedad Cultural de La Ceiba (Soclase) para dar paso a un espacio para el arte.

Los trabajos que se están ejecutando por parte de la empresa Erigo Ingeniería no deben alterar los elementos arquitectónicos del edificio, por lo que no perderá su estructura original. El edificio de La Aduana fue construido en 1917 por el arquitecto alemán William Hegenbarth y funcionó como tal hasta inicios del año 2000.

Antes de la rehabilitación, esta edificación antigua de dos plantas tenía graves problemas de humedades en el interior. Además, se había producido el desprendimiento del revestimiento de algunas paredes, aunque la fachada se conserva sin mayores daños.

La remodelación estará lista en unos ocho meses, de acuerdo a Pablo Ruiz, ingeniero a cargo de la obra y representante de la empresa Erigo Ingeniería.