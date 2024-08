“El Tigre” Bonilla pasará 228 meses encerrado en una cárcel de EUA

Juez Castel: Le pregunto a la defensa ¿sobre qué base me piden que no crea en Ardón, cuando dos jurados le creyeron? Abogado de Bonilla: Ardón sobre este asesinato con munición perforadora se refirió a Tony Hernández, no hubo testigos.

Fiscal Federal Auxiliar: Tony Hernández y Alex Ardón utilizaron a “El Tigre” Bonilla para el asesinato. Díaz Morales declaró que “El Tigre” cometería asesinatos.

Fiscal: El jefe de la Policía Nacional de Honduras ayudó a trasladar droga, para Tony Hernández, Los Cachiros, Los Valle Valle.

Fiscal: Luego de desempeñar un cargo inferior, Mauricio Hernández Pineda fue condenado por este tribunal a 15 años. Aquí pedimos 30 años. Juez Castel: Bonilla utilizó su cargo para brindar protección armada a los traficantes de cocaína

Abogado de “El Tigre”: Mi cliente ha admitido que estuvo involucrado en drogas. Pero no este asesinato. Juez Castel: Creo que fue responsable, por preponderancia.

Abogado de “El Tigre”: Aquí, en la sala del tribunal [que de otro modo estaría casi vacía], están presentes la hija del señor Bonilla, su hijo, su hija y una amiga, Marcela Carro. Necesita cirugía de próstata. Una sentencia de 30 años sería una sentencia de muerte. Es un hombre marcado.

Abogado de Bonilla: ¿Quién sabe qué tan seguro estaría en Honduras? Tiene 64 años. Incluso veinte años probablemente serían una sentencia de muerte. Entonces, ¿por qué aceptó la declaración? Pide 10 años. “El Tigre” Bonilla: Esto fue como una muerte anunciada.

“El Tigre” Bonilla: Estaba agradecido de ver a mi familia y amigos aquí. Ten piedad de mí. Cometí un error. Fiscal, todos queremos abrazar a nuestros hijos. Que Dios te dé sabiduría. ¿Cuánto tiempo me queda? Estoy más allí que aquí. Quiero decir, estoy aquí. Gracias.

“El Tigre” Bonilla: Tengo una hija de cinco años. Necesito verla. Ten compasión de mí. Las cárceles son terribles en el país. Me baño solo una vez por semana.