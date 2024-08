Sentencian al Tigre Bonilla a 19 años de cárcel por narcotráfico

En la sala del tribunal estuvieron presentes los hijos de Bonilla. “El Tigre”, a través de su abogado, solicitó clemencia al juez, argumentando que necesita una cirugía de próstata y, por tanto, una sentencia de 30 años, como solicitaron los fiscales, sería una sentencia de muerte.

La audiencia comenzó con una discusión entre la defensa del hondureño y la fiscalía acerca de los asesinatos que supuestamente “El Tigre” cometió por órdenes de Juan Antonio Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández.

“Le pregunto a la defensa ¿sobre qué base me piden que no crea en (Alexander) Ardón cuando dos jurados le creyeron?”, preguntó el juez Kevin Castel. “Ardón, sobre este asesinato, se refirió a Tony Hernández, no hubo testigos”, contestó la defensa.

Pero el fiscal contestó que “’Tony’ Hernández y Ardón utilizaron al Tigre Bonilla para el asesinato. (Víctor Hugo) Díaz Morales declaró que El Tigre cometería asesinatos”.

La defensa de Bonilla sostuvo que “mi cliente ha admitido que estuvo involucrado en drogas, pero no este asesinato”, sin embargo, Castel opinó que “fue responsable por preponderancia”.