Jorge Cálix llama a una manifestación a favor de la extradición

Tegucigalpa, Honduras

“Yo no quiero ver otra vez que los narcos ponen cualquier cantidad de negocios y como aquí no tienen ningún antecedente penal, puedan ir a un banco a tramitar un préstamo que es perfectamente legal porque no tienen ningún antecedente criminal”, declaró en una entrevista.

Manifestó que los narcotraficantes se han convertido en “reyes” por su poder económico o violento con el cual son capaces de someter a policías, militares, fiscales y demás.