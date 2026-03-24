Johel Zelaya admite que ordenó secuestrar documentos de interés del CNE

Tegucigalpa, Honduras

El fiscal general suspendido Johel Zelaya admitió durante la audiencia ante la comisión especial de juicio político en su contra que ordenó secuestrar documentos de interés del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Claro que lo ordené, secuestrar documentos de interés”, afirmó Johel Zelaya, quien enfrenta juicio político por casos asociados al proceso de las elecciones de 2025.

“Tuve presiones para llegar a bodegas del CNE en Infop con la ATIC y la DNLC”, reveló.

El fiscal general aseguró que no actuar habría puesto en riesgo las elecciones generales; sin embargo, afirmó que en ningún momento su intención fue detener el proceso electoral.

Johel Zelaya aseguró durante su comparecencia que fue el consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien le entregó la memoria USB con los audios.

“Es de público conocimiento quién me llevó la USB: Marlon Ochoa”, respondió Zelaya ante una consulta del diputado Alex Berríos.

El Congreso Nacional admitió el lunes una denuncia grave en el desempeño del cargo contra el fiscal general del Estado, Johel Zelaya, por hechos vinculados al proceso electoral de 2025 y ordenó su suspensión provisional.

Johel Zelaya compareció ante la Comisión Especial del Juicio Político integrada por los diputados Mario Pérez, Jorge Cálix, Antonio Rivera, Luz Ernestina Mejía, Kilvett Bertrand, Francis Cabrera, María José Sosa, Alex Berríos y Éder Leonel Mejía.

Durante el intercambio, Alex Berríos preguntó si se había juramentado a algún perito para analizar el contenido y Johel Zelaya dijo: “No se juramentó a ningún perito”.

Asimismo, Johel Zelaya, advirtió que cualquier persona que haya intervenido comunicaciones privadas sin orden judicial podría enfrentar consecuencias legales.

“Quien interviene ilegalmente las conversaciones, lógicamente tendrá consecuencias legales”, expresó el funcionario, al referirse a los audios contenidos en una memoria USB presentada como evidencia.

“Los audios son reales”, insistió Johel Zelaya al ser cuestionado por el diputado liberal Jorge Cálix sobre la veracidad de los mismos.