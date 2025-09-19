Vaguada dejará más lluvias este fin de semana en todo el país

San Pedro Sula, Honduras

En el departamento de Santa Bárbara, aunque las lluvias mermaron, se produjo un derrumbe a inmediaciones de la comunidad de Inguaya en la carretera RN-20, lo que afectó el tránsito por unas horas. El paso fue despejado con maquinaria de la Secretaría de Infraestructura. Pero las noticias no son alentadoras.

Filtraciones en zonas bajas de los municipios de San Manuel y Pimienta, Cortés , y en algunos excampos bananeros del norte de El Progreso, Yoro , como Urraco Pueblo, es el saldo de la más reciente crecida del río Ulúa en su paso por el valle de Sula.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) anunció ayer que este sábado una vaguada en superficie, sobre el territorio nacional, generará abundante nubosidad, lluvias y chubascos débiles a moderados con tormentas eléctricas. Los mayores acumulados se esperan sobre las regiones Oriente, Occidente y Centro.

En la zona norte, no se reportaron mayores consecuencias de las intensas lluvias que azotaron el país entre el 17 y el 19 de septiembre de 2025.

Sin embargo, en el resto del país han dejado un saldo de 6,593 personas afectadas, según el último informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El reporte detalla que 1,003 familias fueron afectadas directamente por los fenómenos, de las cuales 147 tuvieron que ser evacuadas debido a la severidad de los daños.

En total, se registran 434 personas damnificadas y siete evacuadas a nivel nacional. También hubo seis rescates. Se reporta una persona desaparecida.

Se mantiene la vigilancia en zonas de riesgo por saturación de suelos y crecida de ríos. Ayer se registraron filtraciones en varios puntos del valle de Sula y un derrumbe en SB.