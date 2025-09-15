Secretaría de Educación concede feriado por fiestas patrias y Día del Maestro

Tegucigalpa

La Secretaría de Educación anunció este lunes que los días 16 y 17 de septiembre serán de asueto para los estudiantes y docentes de todos los centros educativos públicos.

Esto es en reconocimiento al esfuerzo realizado durante la organización de las celebraciones por el 204 aniversario de independencia patria y en el marco del Día del Docente Hondureño, que se conmemora el 17 de septiembre.

De acuerdo a lo establecido, el feriado aplicará también para las Direcciones Departamentales de Educación y demás dependencias de la institución a nivel nacional. Las clases y actividades presenciales se reanudarán el jueves 18 de septiembre de 2025.

El titular de la Secretaría, Daniel Esponda, expresó su agradecimiento a estudiantes, docentes, madres, padres y a la comunidad educativa en general por la amplia participación en las festividades patrias. “La entrega, disciplina y compromiso reflejan el profundo amor por Honduras y fortalecen valores de civismo, identidad nacional y unidad”, señaló.

Asimismo, destacó el papel de los docentes como pilares de la formación integral de la niñez y juventud, cuyo esfuerzo y dedicación, afirmó, son fundamentales en la construcción de una sociedad más justa, educada y solidaria.