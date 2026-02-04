Meliá Hotels International llega a Honduras con Sol Media Luna Resort en Roatán

Roatán, Islas de la Bahía

La cadena hotelera española, Meliá Hotels International, anunció oficialmente su expansión al mercado hondureño con la apertura de su primer hotel en Roatán, Islas de la Bahía. El nuevo Sol Roatán Media Luna Resort operará bajo la renovada marca vacacional Sol by Meliá.

La llegada de Meliá a la paradisiaca isla hondureña, marca un antes y un después en la estrategia de crecimiento de la compañía en el continente americano, tomando en cuenta que es su entrada por primera vez en Centroamérica.

El hotel Media Luna Resort & Beach Club, que pronto será Sol Roatán Media Luna Resort, está ubicado estratégicamente en la costa sur de la isla, y ofrece una ubicación inmejorable para los amantes de la naturaleza. El hotel llevará a cabo una serie de renovaciones con el objetivo de reflejar los nuevos atributos de la marca Sol, que celebra la esencia de las clásicas vacaciones de verano.

Desde el complejo, los viajeros podrán acceder fácilmente a las aguas cristalinas de Camp Bay, explorar los icónicos túneles de manglares en Oak Ridge o navegar hacia destinos exclusivos como Little French Key.