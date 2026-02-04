Meliá Hotels International llega a Honduras con Sol Media Luna Resort en Roatán

La cadena hotelera española, Meliá Hotels International, anunció oficialmente su expansión al mercado hondureño con la apertura de su primer hotel en Roatán, Islas de la Bahía. El nuevo Sol Roatán Media Luna Resort operará bajo la renovada marca vacacional Sol by Meliá.
La llegada de Meliá a la paradisiaca isla hondureña, marca un antes y un después en la estrategia de crecimiento de la compañía en el continente americano, tomando en cuenta que es su entrada por primera vez en Centroamérica.
El hotel Media Luna Resort & Beach Club, que pronto será Sol Roatán Media Luna Resort, está ubicado estratégicamente en la costa sur de la isla, y ofrece una ubicación inmejorable para los amantes de la naturaleza. El hotel llevará a cabo una serie de renovaciones con el objetivo de reflejar los nuevos atributos de la marca Sol, que celebra la esencia de las clásicas vacaciones de verano.
Desde el complejo, los viajeros podrán acceder fácilmente a las aguas cristalinas de Camp Bay, explorar los icónicos túneles de manglares en Oak Ridge o navegar hacia destinos exclusivos como Little French Key.
Renovación
Será un hotel de categoría 4 estrellas, con restaurante buffet, piscina exterior, actividades infantiles, centro de buceo con embarcadero privado, y también tendrá un nuevo spa y zona para eventos y reuniones.
La compañía Meliá Hotels International de España, es una cadena hotelera de prestigio mundial desde que se creó en 1956, un poco más de 368 hoteles en el mundo, en Asia, Europa y enfocado mayormente en latinoamerica.
Este traspaso ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre Meliá y el grupo HMResorts, liderado por el empresario Piero Dibattista, cuya visión y compromiso con el desarrollo turístico de Roatán se ha mantenido firme a lo largo de los años.
"Vamos entrar a modo de franquicia con Media Luna Resort, a través de la marca Sol. Estamos en el proceso de rebrandin con los requisitos y condiciones que Meliá nos pide para pasar a la Marca Sol que será en los próximos meses", apuntó Carlos Gómez, gerente de operaciones de HMResort.
"Es un hotel enfocado a la familia, al turismo vacacional familiar de todo incluido. Es que disfruten de toda la experiencia asociada al hotel y al entorno que tiene el propio destino, en este caso Roatán. Estamos bastante ilusionados por entrar a este portafolio de Meliá que seguro será una imnovación por el diseño",
La franquicia estará definida antes que finalice el 2026, de acuerdo a proyecciones de Carlos Gómez, gerente de operaciones de Henry Morgan Resort.