  1. Inicio
  2. · Honduras

Meliá Hotels International llega a Honduras con Sol Media Luna Resort en Roatán

El actual Media Luna Resort & Beach Club, ubicado en la parte sur de Roatán, se transforma para convertirse en la primera apuesta de Meliá en Honduras, reforzando la presencia estratégica del grupo en el Caribe.

  • Actualizado: 04 de febrero de 2026 a las 13:31 -
  • Carlos Molina
Meliá Hotels International llega a Honduras con Sol Media Luna Resort en Roatán

Media Luna Resort & Beach Club será renovado para ser franquicia de Meliá Hotel internacional en los proximos meses, con una propuesta de turismo de aventura y diversión familiar.

Foto: La Prensa
Roatán, Islas de la Bahía

La cadena hotelera española, Meliá Hotels International, anunció oficialmente su expansión al mercado hondureño con la apertura de su primer hotel en Roatán, Islas de la Bahía. El nuevo Sol Roatán Media Luna Resort operará bajo la renovada marca vacacional Sol by Meliá.

La llegada de Meliá a la paradisiaca isla hondureña, marca un antes y un después en la estrategia de crecimiento de la compañía en el continente americano, tomando en cuenta que es su entrada por primera vez en Centroamérica.

El hotel Media Luna Resort & Beach Club, que pronto será Sol Roatán Media Luna Resort, está ubicado estratégicamente en la costa sur de la isla, y ofrece una ubicación inmejorable para los amantes de la naturaleza. El hotel llevará a cabo una serie de renovaciones con el objetivo de reflejar los nuevos atributos de la marca Sol, que celebra la esencia de las clásicas vacaciones de verano.

Desde el complejo, los viajeros podrán acceder fácilmente a las aguas cristalinas de Camp Bay, explorar los icónicos túneles de manglares en Oak Ridge o navegar hacia destinos exclusivos como Little French Key.

Renovación

Será un hotel de categoría 4 estrellas, con restaurante buffet, piscina exterior, actividades infantiles, centro de buceo con embarcadero privado, y también tendrá un nuevo spa y zona para eventos y reuniones.

La compañía Meliá Hotels International de España, es una cadena hotelera de prestigio mundial desde que se creó en 1956, un poco más de 368 hoteles en el mundo, en Asia, Europa y enfocado mayormente en latinoamerica.

Roatán, la isla hondureña que nunca duerme por su vibrante vida nocturna y turismo

Este traspaso ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre Meliá y el grupo HMResorts, liderado por el empresario Piero Dibattista, cuya visión y compromiso con el desarrollo turístico de Roatán se ha mantenido firme a lo largo de los años.

Turistas disfrutando de un animado espacio de entretenimiento y gastronomía en el actual Media Luna Resort &amp; Beach Club de Roatán, que pronto se transformará en el nuevo Sol Roatán Media Luna Resort de Meliá Hotels International.

Turistas disfrutando de un animado espacio de entretenimiento y gastronomía en el actual Media Luna Resort & Beach Club de Roatán, que pronto se transformará en el nuevo Sol Roatán Media Luna Resort de Meliá Hotels International.

 (Foto: La Prensa)

"Vamos entrar a modo de franquicia con Media Luna Resort, a través de la marca Sol. Estamos en el proceso de rebrandin con los requisitos y condiciones que Meliá nos pide para pasar a la Marca Sol que será en los próximos meses", apuntó Carlos Gómez, gerente de operaciones de HMResort.

Dos de los cruceros más grandes del mundo atracan en la isla de Roatán

"Es un hotel enfocado a la familia, al turismo vacacional familiar de todo incluido. Es que disfruten de toda la experiencia asociada al hotel y al entorno que tiene el propio destino, en este caso Roatán. Estamos bastante ilusionados por entrar a este portafolio de Meliá que seguro será una imnovación por el diseño",

La franquicia estará definida antes que finalice el 2026, de acuerdo a proyecciones de Carlos Gómez, gerente de operaciones de Henry Morgan Resort.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias