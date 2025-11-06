Hotel cuatro estrellas abrirá sus puertas en la isla de Roatán en diciembre

La marca vacacional española Sol by Meliá hizo escala en la paradisiaca isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, al anunciar la apertura en diciembre de 2025 de su primer hotel en Honduras, bajo la gestión de Meliá Hotels International, expandiendo así sus inversiones internacionales.
Meliá Hotels International, grupo hotelero multinacional presente en varios países, enfocará este nuevo proyecto en experiencias familiares y viajes multigeneracionales. Los ejecutivos de la firma identificaron a Roatán como uno de los destinos emergentes más atractivos del Caribe.
El nuevo hotel, Sol Roatán Media Luna Resort, estará ubicado en la costa sur de la isla, muy próximo a las playas de Camp Bay y rodeado de naturaleza, donde los huéspedes podrán recorrer túneles de manglares o navegar hacia enclaves paradisíacos como Little French Key.
Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá Hotels International, afirmó que “Roatán representa una oportunidad única para la compañía: un destino emergente con una riqueza natural incomparable y un enorme potencial para el turismo familiar”.
“Sol by Meliá ofrecerá una experiencia divertida, moderna y conectada con el entorno”, agregó.
En Honduras celebran inversión
Yadira Gómez, ministra de Turismo, destacó que la llegada de un nuevo hotel a la isla confirma el atractivo que Honduras, y en especial Roatán, tiene para la inversión extranjera.
“Desde el Instituto Hondureño de Turismo celebramos esta confianza del sector internacional y reiteramos nuestro compromiso de apoyar alianzas que fortalezcan la competitividad de Honduras, la inversión y generen nuevas oportunidades de empleo local”, apuntó Gómez.
Hugo Soler, gobernador político de Islas de la Bahía, manifestó que en los últimos años el sector insular ha visto una fuerte inversión y expansión hotelera.
“Para nosotros es muy importante este tipo de inversiones porque al momento de abrir sus puertas va a generar empleo. Es bueno porque hemos traído el Infop a Roatán y estas personas que hemos capacitado ya estarán listas para trabajar en estos puestos nuevos”, aseguró Soler.
“Es importante que nos miren como un destino muy atractivo. Roatán ha visto un auge en construcciones en los últimos años, no solo de hoteles sino de complejos habitacionales, a tal grado que hay fuerte demanda de mano de obra fuera de la isla para el sector construcción”, agregó.
Un hotel de lujo en la isla de Roatán
El nuevo hotel será un resort de cuatro estrellas, con piscina exterior, restaurante buffet, centro de buceo con embarcadero privado, actividades infantiles y, próximamente, un spa y zona para eventos y reuniones.
La llegada de Meliá a Honduras ha sido posible gracias a una alianza estratégica con el grupo HMResorts, encabezado por el empresario hotelero hondureño Piero Dibattista, quien ha impulsado durante años el desarrollo turístico de la isla.
Esta colaboración permitirá posicionar a Roatán en los mercados internacionales, especialmente en Norteamérica y Europa.