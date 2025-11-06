Hotel cuatro estrellas abrirá sus puertas en la isla de Roatán en diciembre

Roatán, Islas de la Bahía

La marca vacacional española Sol by Meliá hizo escala en la paradisiaca isla de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, al anunciar la apertura en diciembre de 2025 de su primer hotel en Honduras, bajo la gestión de Meliá Hotels International, expandiendo así sus inversiones internacionales.

Meliá Hotels International, grupo hotelero multinacional presente en varios países, enfocará este nuevo proyecto en experiencias familiares y viajes multigeneracionales. Los ejecutivos de la firma identificaron a Roatán como uno de los destinos emergentes más atractivos del Caribe.

El nuevo hotel, Sol Roatán Media Luna Resort, estará ubicado en la costa sur de la isla, muy próximo a las playas de Camp Bay y rodeado de naturaleza, donde los huéspedes podrán recorrer túneles de manglares o navegar hacia enclaves paradisíacos como Little French Key.

Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá Hotels International, afirmó que “Roatán representa una oportunidad única para la compañía: un destino emergente con una riqueza natural incomparable y un enorme potencial para el turismo familiar”.

“Sol by Meliá ofrecerá una experiencia divertida, moderna y conectada con el entorno”, agregó.