Productores prevén escasez de granos básicos en 2023

Medina expresó que se viene “una escasez en 2023 porque los demás países de la región se están abasteciendo de comida, en cambio Honduras se está quedando sin maíz. Estamos al mismo ritmo de los años anteriores. La política estratégica para comprar maíz no es la correcta, tendría Honduras que tener ya almacenada su contingente de seguridad alimentaria ya almacenada, no la tenemos, de Honduras se han llevado maíz Guatemala y El Salvador”.De acuerdo con el directivo de los productores, esto impactará en el desabastecimiento en los mercados y la escalada de precios.

“Los productores de granos básicos les hemos advertido al Gobierno y no le han hecho una buena consideración a ese tema, entonces qué podemos hacer, el Gobierno dice que hay que sembrar frijol de riego, que están comprando en el Ihma, pero el problema es que llegan a la compra nacional con los precios demasiados ajustados, que la gente no se vuelca a preferirlos a ellos para comprar la cosecha nacional porque lo precios no son atractivos ni en el maíz ni el frijol”.

Lo que pasará, de acuerdo con lo manifestado por Medina, es que se irán a comprar estos granos a Nicaragua, que es el país más cercano, ya que se decide importar de otros países el precio se eleva por el alto costo del transporte marítimo.