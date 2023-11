Hasta acoso sexual denunciaron periodistas de Copán en foro

Sin mencionar el nombre, la comunicadora detalló que “me besa a la fuerza y me da una nalgada. Esto venía desde hace varios días y yo le decía que no quería tener nada”.

Relató que la agresión sufrida hace dos meses, le costó su separación del medio en que trabajaba y actualmente se le niega información y entrevistas.

“Se me sacó de grupos de información sin ninguna razón. Lo considero un maltrato psicológico, es un abuso que uno los ruegue y pida por favor una entrevista. No se me da acceso a información” reafirmó.

Dubón afirmó que el motivo de la denuncia es para “sentar un precedente y que ninguna mujer tenga que acceder a que la toquen o violen por una oportunidad laboral”.

Dina Meza, directora de Asopodehu, detalló que el foro se organizó para que comunicadores sociales y periodistas de Santa Rosa expusieran la problemática de la libertad de prensa ante autoridades locales.

Meza informó que entre las denuncias de la prensa de Santa Rosa de Copán son que “hay cierre de fuentes informativas, pauta publicitaria condicionada, amenazas y otras situaciones”.

Rolando Milla, delegado regional del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) detalló que este año se ha notado un incremento de denuncias interpuestas por comunicadores sociales ante esta institución de DDHH.

“Este año 4 comunicadores sociales han interpuesto denuncias ante el Conadeh y algunos ya están siendo objeto de protección por parte del mecanismo por la situación de peligrosidad o las acciones del sector que denuncian que pone en riesgo su integridad física” indicó Milla.

Continuó aseverando que “hemos escuchado la problemática y obstáculos que tienen al ejercer el periodismo, denunciaron que no hay equidad en el acceso a la información en instituciones, situaciones de peligro y agresiones en casos de mujeres que han sufrido discriminación y acoso”.

Se detalló que se dará seguimiento a las denuncias con la finalidad que la prensa en Santa Rosa de Copán ejerza su labor libremente.