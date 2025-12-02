¿Cuándo se reencontrarán Juan Orlando y su esposa Ana? Esto dijo la ex primera dama

La ex primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, habló públicamente este martes tras la inesperada liberación del expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos. También se refirió a cuándo podría darse el esperado reencuentro entre ambos. Esto fue lo que dijo.
Ana García confirmó que su esposo salió de prisión la noche del lunes 1 de diciembre, en medio de un proceso que ella describió como "difícil" y "marcado por pruebas duras".
"Puedo confirmar que Juan Orlando anoche fue liberado y fue trasladado a un lugar seguro por razones de su propia condición de expresidente, pero que él ya está fuera de la prisión desde anoche lunes 1 de diciembre del 2025", declaró.
Relató que este martes sostuvieron su primera comunicación a través de FaceTime donde pudieron verse después de cuatro años: "Primeramente oramos, lloramos, con todos nuestros hijos y mi suegra".
Consultada sobre el esperado reencuentro, la ex primera dama afirmó que ese momento aún no tiene fecha definida y que dependerá de trámites pendientes y decisiones familiares.
Explicó que la familia busca nuevamente una visa humanitaria para viajar, ya que el trámite hecho hace un año debe reiniciarse: "El trámite de visas lo hicimos hace más de un año, pero es necesario volverlo a hacer... Eso es algo que vamos a hacer este día".
García dijo que el regreso del expresidente es un tema que se evalúa con cautela, debido a amenazas recibidas y a lo que considera un escenario adverso. Además, expresó que el gobierno actual anunció "persecución política" tras conocerse el indulto.
"Por el momento, yo creo que él tiene que estar en ese lugar seguro donde está... y, primeramente Dios, nosotros podamos tener estas visas humanitarias para poder acompañarlo en este proceso", declaró.
García aseguró que la familia vive este momento como un "milagro" y agradeció la liberación "primeramente a Dios" y luego al respaldo del presidente estadounidense Donald Trump.
"Agradecida por el apoyo que el presidente Trump nos ha dado... él reconoce que vivió lo mismo que Juan Orlando, por eso él toma la decisión de conceder este indulto", expresó.
También extendió agradecimientos a "amigos en Estados Unidos y en Honduras" que, según dijo, acompañaron el proceso y difundieron "la verdad" sobre el caso.
La exprimera dama señaló que el proceso ha sido "duro" y que no desearía a nadie atravesar una situación similar. "Dios nos dio la fortaleza", afirmó.
"Hoy tenemos la dicha de saber que él está libre y en un lugar seguro", añadió.
Finalmente, adelantó que Hernández podría pronunciarse públicamente. hoy a través de sus redes sociales oficiales: "Él me dijo que en algún momento durante el transcurso del día iba a postear algo en sus redes sociales y probablemente un video donde va a dejar un mensaje al pueblo hondureño".