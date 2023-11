VIDEO: “Me ofrecieron dinero para denunciar a Jorge Cálix”

No fue hasta días después que la fémina supuestamente agredida, Higinia Chévez, siempre en Twitter, subió un comunicado público, respaldando todas las palabras escritas anteriormente por la viceministra.

Pero hoy, a través de un vídeo que publicó en sus redes sociales, aseguró que fue “presionada” por el gobierno de Honduras para “perjudicar” al diputado.

Con voz solloza y entre lágrimas dijo que “quiero que sepan que he sido presionado desde un inicio por funcionarios del gobierno para hacer y decir cosas que perjudiquen a terceras personas, a tal grado que llegaron a hackear mi teléfono y recibí una notificación de rastreo.

Continuando con su declaración, dijo que, supuestamente, el gobierno pagó con dinero del Congreso Nacional una inteligencia artificial capaz de modificar fotografías y vídeos de su teléfono, para así tener pruebas contra Jorge Cálix.

“Pasó después de reunirme con funcionarios que me ofrecieron cielo y tierra, además de una onerosa suma de dinero. Trataron de persuadirme para decir mentiras y concretar una reunión con la presidenta (Xiomara Castro) si yo deseaba atacar a Jorge Cálix”, afirmó.

También dijo que huyó del país porque tiene miedo y siento que su vida corre peligro. “Esta situación me hizo irme del país porque me da miedo que me ocurra algo”, mencionó.

Y acerca del comunicado subido a sus redes sociales, ella declaró que “se lo hicieron”. “Mi intención no es culpar terceros, para nada, así como lo hice en el comunicado que me redactaron”, pronunció.