Honduras mejora en calificación crediticia de Standard & Poor's

San Pedro Sula.

Honduras pasó de perspectiva crediticia negativa a estable en el último informe de calificación de la agencia estadounidense Standard & Poor's (S&P Global) y confirmó su categoría soberana en “BB-”, de acuerdo con una publicación del 26 de marzo de 2026. Según el reporte, la decisión se basa en una disminución de la incertidumbre política tras las elecciones de 2025 y el cambio de administración en enero de este año.

La calificadora señala que el nuevo gobierno ha introducido ajustes relevantes en su enfoque económico, priorizando la consolidación fiscal y una relación más cercana con el sector privado, así como con organismos internacionales y Estados Unidos. La perspectiva estable refleja la expectativa de que estas condiciones se mantengan en el corto plazo, lo que podría contribuir a reducir riesgos fiscales, incluyendo posibles obligaciones derivadas de disputas legales contra el Estado.

Deuda y advertencias

En su análisis, la firma también destaca que Honduras ha mantenido déficits fiscales moderados y un perfil de deuda relativamente favorable, con una parte importante de sus compromisos adquiridos en condiciones concesionales. Sin embargo, advierte que persisten debilidades estructurales, como el bajo ingreso per cápita —estimado en unos 3,900 dólares para 2026— y limitaciones en sus instituciones.