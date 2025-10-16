Marlon Lara, el diputado que lleva dos años pidiendo la palabra en el Congreso Nacional

San Pedro Sula, Honduras.

El diputado liberal por el departamento de Cortés, Marlon Lara, denunció que desde hace dos años no se le permite hacer uso de la palabra en el Congreso Nacional, como respuesta a sus posturas críticas hacia la actual administración y su negativa a respaldar proyectos que, según él, no benefician al pueblo hondureño. Durante su participación en el programa Hablemos de Política, Lara, quien busca un nuevo periodo en el hemiciclo legislativo, recordó su trayectoria como exalcalde de Puerto Cortés, ministro y diputado, reiterando su compromiso con los principios del liberalismo y la defensa de la institucionalidad democrática. El parlamentario lamentó la falta de apertura en el Legislativo, señalando que su voz ha sido silenciada por motivos políticos. “Desde hace más de dos años no me dan la palabra. Hay una orden de no permitirme participar en los debates”, expresó. Aseguró que su exclusión de las discusiones es una forma de represalia por no alinearse con las decisiones de la directiva del Congreso Nacional, señalando que fue uno de los pocos parlamentarios que votó en contra de la adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, decisión que consideró incoherente frente a la falta de fondos para las municipalidades.

Compartió que incluso se le retiró su oficina y no cuenta con personal asignado, pero que esto no lo hará cambiar de postura. "Soy un hombre de convicciones; a mí no me van a doblar el brazo con esas acciones", dijo. Lara reiteró su posición crítica hacia el actual titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, a quien calificó de "ilegítimo". "Siempre dije que era un usurpador; fue electo por 49 votos a golpes y patadas, no por los 79 votos que apoyamos a Jorge Cálix", afirmó. "Libre se impuso con Luis Redondo, siempre dije que era ilegal, por eso señalé que él no podía juramentar la Corte Suprema de Justicia. Al final se optó porque fuera el pleno del Congreso quien juramentara la corte, porque si lo hacía Redondo, íbamos a tener dos poderes del Estado contaminados", apuntó.

Defensa del municipalismo

Acerca de su gestión en estos cuatro años, resaltó que fue uno de los impulsores de la Ley de Descentralización y del cumplimiento de la Ley de Municipalidades, que establece transferencias del 11% del presupuesto nacional a las alcaldías. “Si este gobierno hubiera aplicado lo que dice la Ley de Municipalidades, se hubieran hecho miles de proyectos hormiga que hubieran cambiado la vida de los ciudadanos”, enfatizó. Apuntó que la falta de recursos en los municipios frena la inversión pública y limita el desarrollo de comunidades enteras, por lo que dijo que seguirá defendiendo la autonomía municipal y la inversión descentralizada como pilares para reducir la desigualdad. También expresó que al inicio de la actual legislatura advirtió al Gobierno sobre las consecuencias de derogar el fideicomiso de salud, que, según explicó, garantizaba la competencia entre las empresas farmacéuticas y el abastecimiento de medicamentos a bajo costo. “El gobierno prometió abastecer los hospitales, pero hoy los pacientes siguen sin medicamentos. Si no pueden tenerlos en los hospitales, menos podrán llevarlos a los hogares”, señaló, al referirse a la iniciativa de la farmacia a domicilio o entrega domiciliaria de medicamentos lanzada por la Secretaría de Salud.

Ley de Empleo Temporal y atracción de inversión

A su vez, dijo que ha sido uno de los impulsores de la aprobación de una Ley de Empleo Temporal, una iniciativa que permitiría responder a la demanda de trabajo en temporadas de alta actividad económica. Indicó que, cuando se derogó la Ley de Empleo por Hora, existió un acuerdo político entre la bancada liberal y el partido Libre para aprobar posteriormente una Ley de Empleo Temporal que sustituyera esa figura laboral. No obstante, el compromiso nunca se cumplió. “Libre prometió apoyar la Ley de Empleo Temporal, pero al final incumplió su palabra. Esa decisión golpeó directamente a miles de hondureños que se quedaron sin trabajo”, afirmó el diputado. Además, criticó la Ley de Justicia Tributaria, que —a su juicio— ha ahuyentado la inversión privada y reducido la competitividad de Honduras frente a otros países de la región.