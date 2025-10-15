Redondo sigue sin convocar a sesiones pese a promesa de reactivarlas

Tegucigalpa.

La promesa del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quedó en el aire. Han pasado siete días desde que aseguró que convocaría a sesiones, pero el Poder Legislativo sigue sin actividad tras más de un mes de parálisis. Una semana después de la extensa conferencia de prensa en la que Redondo, junto a la secretaria del Congreso, Luz Angélica Smith, presentó un listado de proyectos estancados, el titular del Legislativo aún no ha llamado al pleno, pese a haber prometido hacerlo esta semana.

“Nosotros vamos a dar a conocer lo que está pasando —refiriéndose a la negativa del Partido Liberal para aprobar proyectos del oficialismo—, para que el próximo martes que estamos convocando, y la razón por la que estamos convocando, es porque quienes vieron la reunión a la que convocamos desde el 23 de septiembre ni siquiera habían visto los dictámenes”, denunció durante la conferencia de la semana pasada Luis Redondo.

Comisión permanente

Ante la inacción de la directiva, a la que muchos califican como una de las más ineficientes de los últimos años, desde la oposición denuncian que Redondo busca dejar vencer el período de sesiones ordinarias —que concluye el 31 de octubre— para instalar una Comisión Permanente, señalada en el pasado por actuar de manera autoritaria.