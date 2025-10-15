Tomás Zambrano: Libre pretende imponer una comisión permanente

TEGUCIGALPA, HONDURAS

El jefe de la bancada de diputados del Partido Nacional, Tomás Zambrano, denunció este miércoles que el partido Libertad y Refundación (Libre) estaría ejecutando una “agenda oculta” con la intención de provocar una crisis política y electoral en el país, al intentar imponer una comisión permanente en el Congreso Nacional. Zambrano explicó que para esta jornada se había acordado una reunión entre los jefes de bancada y los coordinadores del Congreso Nacional, sin embargo, dicha convocatoria nunca se realizó.

"Eso nos lleva a la claridad de la agenda oculta que tiene Libre. Quieren que se venza el período de sesiones para imponer la comisión permanente y llevarnos a una crisis electoral el 30 de noviembre", afirmó. Según el diputado nacionalista, la supuesta estrategia de Libre busca que dicha comisión permanente sea la encargada de realizar la declaratoria de las elecciones generales, un proceso que calificó de "ilegal" e "inconstitucional". "Van a querer declarar ganadora a la candidata de Libre sin el respaldo del pueblo hondureño", sostuvo en un video difundido en redes sociales.

Autoconvocatoria

Ante esa situación, Zambrano anunció que el Partido Nacional está preparado para convocar a una sesión extraordinaria si la directiva del Congreso no lo hace en los próximos días. “Lunes o martes de la próxima semana, si no hay convocatoria, estamos en la obligación y responsabilidad por la democracia, por Honduras y por el pueblo hondureño de hacerlo”, enfatizó. Finalmente, el legislador advirtió a la población a “estar alerta”, al señalar que el oficialismo estaría actuando movido por la desesperación.

Cuestionamiento a Rixi Moncada