Maribel Espinoza tilda a Libre de “extorsionadores con corbata” y los acusa de sabotear elecciones

Tegucigalpa, Honduras

La parlamentaria culpó a Libre de poner en riesgo el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) y advirtió que “el martes dirán en el Congreso Nacional que se prorrogue el plazo para el TREP, pero hay que pagar la extorsión”, en referencia a que dicho partido político podría condicionar al CNE a desistir de la intervención humana en el proceso.

“Ahora resulta que, si no les dan la presidencia del CNE en septiembre y no se retrocede con el TREP, no darán los votos para que se produzca la sustitución de la Dra. Hall y funcione normalmente el CNE. Pura extorsión”, agregó Espinoza.