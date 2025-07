Propuesta de Jhosy Toscano atiza debate y queda en manos de Libre

Tegucigalpa

Aunque la figura de “renuncia condicionada” no existe formalmente en la legislación hondureña, existen antecedentes en que, mediante acuerdos políticos, funcionarios han puesto a disposición sus cargos. Uno de los más cercanos fue el del fiscal general adjunto, Daniel Arturo Sibrián, quien presentó su renuncia en un contexto legalmente cuestionado, pero justificado como cumplimiento ciudadano.

La abogada Ana Pineda afirmó que la salida de Ana Paola Hall del Consejo Nacional Electoral (CNE) busca una solución pragmática a la crisis, aunque se trata claramente de una negociación política, dada la desconfianza existente en el Congreso Nacional, donde se definirá su reemplazo.

En tanto, el analista Olban Valladares advirtió que la aprobación de una renuncia condicionada no es sencilla y necesita 86 votos. “Aquí vienen los tomas y dacas, yo te doy y tú me das”, advirtió, señalando que podría tratarse de una estrategia del Partido Liberal para asegurar el nombramiento de un sustituto antes de septiembre. Si no se actúa pronto, el proceso quedaría en el limbo.Aunque el Partido Liberal ya nombró al diputado Jhosy Toscano como su candidato para sustituir a Hall, la renuncia aún no ha sido presentada ante la secretaría del Congreso. Su aceptación, así como el nombramiento de su reemplazo, necesita mayoría calificada (86 votos). Actualmente, el PN y el PL suman solo 75 votos, por lo que requieren apoyo adicional.

El jefe de bancada del PSH, Carlos Umaña, afirmó que su bancada no apoyará la renuncia de Hall, al considerar que Libre busca controlar el CNE y debilitar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep).

Desde el Partido Nacional, Tomás Zambrano aseguró que su bancada respaldará la propuesta del Partido Liberal y considera que Jhosy Toscano es una figura adecuada para ocupar el cargo. Según Zambrano, es clave no solo representar al Partido Liberal, sino asegurar la celebración de elecciones.