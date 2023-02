Luis Redondo dice que Hilda Hernández le cerró sus empresas

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dio una entrevista en las últimas horas en la que se refirió, entre otros temas, a su trayectoria como empresario y cómo su incursión en la política electoral del país afectó sus negocios.

En concreto, Redondo, parlamentario del Partido Salvador de Honduras (PSH) por Cortés, dijo que empresas y contratos de su propiedad fueron “cancelados” por orden de la hermana del expresidente Juan Orlando Hernández, la fallecida en diciembre de 2017 en un accidente de helicóptero.

“A mí me cerraron todas las empresas que yo tenía aquí en Honduras. Todos los contratos. Todos. Me quedé sin ninguna cosa. Hasta los celulares. Solo el agua no me quitaron”, comenzó diciendo Redondo en entrevista con Radio América.

“Me trataron como si fuera un criminal, sin hacer nada, por una orden de una persona que, en paz descanse, si es que está descansando, que se llama Hilda Hernández”, atizó Redondo.

Aunque no detalló qué empresas le habrían sido cerradas, Redondo señaló que Hernández, quien, además fungía, extraoficialmente, como directora de Estrategia y Comunicaciones del Gobierno que presidía su hermano.

Luis Redondo también tuvo palabras acerca de su relación con Salvador Nasralla, su antiguo compañero político con quien fundó, en 2012, el Partido Anticorrupción (PAC), con las que explicó su distanciamiento reciente.

“Yo, como presidente del Congreso Nacional, no me puedo subordinar a un designado presidencial. La Constitución de la República no me lo permite”, declaró.

“Mel Zelaya utiliza a Redondo como me utilizó a mí”: Nasralla