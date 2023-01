El presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Salvador Nasralla, atizó nuevamente contra el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, al cuestionarlo por sus posicionamientos sobre la elección de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y su cercanía con el Gobierno que preside Xiomara Castro.

Redondo y Nasralla, cercanos y asiduos aliados políticos desde que fundaron, el 17 de marzo de 2012, el partido Anticorrupción (PAC), han vivido una serie de episodios y vaivenes respecto a sus protagonismos como candidatos presidenciales (Nasralla) y diputados (Redondo, que llegó ahora a ser presidente del Congreso Nacional).

Hoy, en el marco de la elección de los magistrados del Congreso Nacional, Nasralla declaró que “yo a Luis Redondo lo metí en política, lo puse de jefe de la barra de la Selección Nacional de Fútbol de Honduras”.

“Gracias a él fundamos el Partido Anticorrupción. Él fue la persona que me ayudó. El Partido PSH no tiene nada qué ver con Luis. No ha sido directivo. No pertenece al partido. Yo lo invité a formar parte de la planilla de diputados. Ahora sigue la línea comunista de “Mel” Zelaya y hay que entenderlo porque en Honduras existe la libertad de culto”, atizó Nasralla.