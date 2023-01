Se retrasa sesión para elección de 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia

> Sesiones. Continua. Si las votaciones no se pudieran hacer hoy, se deberá continuar en sesión hasta el día siguiente o hasta que logren aprobar los 15 magistrados. La elección de la Corte que este día concluye funciones tardó 17 días de largos e intensos cabildeos y negociaciones.

> Votación. Proceso. De no lograr la mayoría calificada de la nómina presentada, se efectuará una votación directa para elegir individualmente a los magistrados que falten, tantas veces como sea necesario hasta lograr el voto favorable. La votación podría ser pública o secreta.

Bancadas como las de el Partido Nacional (44 diputados), la principal fuerza de oposición, no se hicieron presente en la ceremonia de apertura de la segunda legislatura. El Congreso, dividido, podría no hallar consenso entre bancadas para nominar a 15 magistrados y elegirlos este mismo día. Tomás Zambrano, el jefe de la bancada nacionalista, dijo que “no existirá crisis” si no se elige a los magistrados hoy.