Suyapa Figueroa asegura que Luis Redondo “es un malagradecido”

La diputada y vocera de la bancada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa, se refirió al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo y lo calificó de “malagradecido”.

La congresista lamentó que el titular del Legislativo no invitara al designado presidencial Salvador Nasralla a la elección de los magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

”Es malagradecido en vista de que si el debe girar las invitaciones para decir quien viene o no al Congreso Nacional, no haber invitado al designado que representa a su partido y que lo propuso para el cargo me parece una descortesía”, dijo Figueroa.

La legisladora aseguró que Luis Redondo se ha alejado por completo de su bancada, sin embargo, no ha puesto una renuncia oficial.

“No se comporta como un miembro de la bancada del Partido Salvador de Honduras, definitivamente al parecer hace tiempo dejo de sentirse parte de la bancada del PSH”, añadió.

Por su parte el presidente Luis Redondo no se ha pronunciado al respecto.