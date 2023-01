Este miércoles se realizó la instalación de la segunda legislatura del Congreso Nacional, donde serán elegidos los 15 magistrados de la nueva Corte Suprema de Justicia (CSJ).

En ese sentido, el dirigente del Partido Nacional de Honduras, Ricardo Álvarez, pidió a los simpatizantes nacionalistas no acudir al llamado de hacerse presentes hoy en los bajos del Congreso Nacional.

Puede leer: Se instala la segunda legislatura en el Congreso Nacional

“Quiero referirme a los de mi partido; no vayan a los bajos del Congreso Nacional, no arriesguen sus vidas, no pongan en riesgo su integridad”, clamó Álvarez.

Asimismo, pidió no dejarse utilizar por algunos que los están convocando para generar un ambiente negativo alrededor de la elección de la nueva CSJ.

También: Rolando Argueta, ausente en instalación de segunda legislatura

El ex alcalde capitalino hizo un llamado a la bancada de su partido para que lleguen a un gran acuerdo nacional y poder elegir a los mejores hombres y mujeres para el Poder Judicial.