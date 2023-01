Partido Nacional descarta elección de Corte Suprema de Justicia hoy

El Partido Nacional, segunda fuerza en el Congreso Nacional, subrayó rebasado este mediodía de miércoles que descarta una elección por nómina este día, por lo que, vaticinan, la elección se extendería durante varios días.

El jefe de la bancada de esa entidad política, Tomás Zambrano (Valle), dijo que “no existe consensos” entre bancadas, por lo que descarta una elección este día porque los votos combinados entre partidos serían insuficientes para la mayoría calificada (86 votos).

“Sobre el tema de elección de la Corte, tenemos que ser claros: se tiene que someter a votación una nómina de 15 aspirantes a magistrados. Hoy no hay consensos. No se ha llegado a un acuerdo entre las bancadas. No existe crisis por no elegir Corte hoy”, explicó Zambrano.