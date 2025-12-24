Moseñor Jenrry Velásquez pide a la clase poltica pensar más en Honduras

En un emotivo y firme mensaje dirigido al pueblo ceibeño y a toda Honduras, el Obispo de la Diócesis de La Ceiba, norte de Honduras, Monseñor Jenrry Velásquez, instó a la ciudadanía a retomar el verdadero sentido de la Navidad y exigió a la clase política un compromiso real con el bienestar del país de cara al nuevo año.
El prelado inició sus palabras recordando que la esencia de estas festividades trasciende lo material. Para Monseñor Velásquez, la Navidad debe ser una oportunidad de renovación personal y espiritual.
"En esta Navidad, queremos recordarles que, así como Jesús nació, también queremos que nazca en nuestros corazones. Que el centro sea Jesús; eso es lo que todos queremos: que volvamos a Él y lo pongamos en el lugar que le corresponde para poder tener paz", expresó.
Exigencia a la clase política
Con la mirada puesta en el panorama nacional y la proximidad de un nuevo ciclo de gobierno, el Obispo no ignoró la realidad política del país. Aunque reconoció que la Iglesia se mantiene en oración constante, no ocultó su preocupación por las recientes tensiones en las esferas de poder.
El Obispo admitió sentir "un poco de decepción" ante las diferencias y conflictos manifestados recientemente entre los líderes, pero mantuvo un voto de confianza en que encontrarán el rumbo correcto.
Hizo un llamado enérgico a deponer intereses particulares. "Tienen que pensar en Honduras y dejar de un lado el partido político", enfatizó. Instó además a los gobernantes a trabajar por el orden para garantizar la tranquilidad que la población demanda.
"Ya es hora de que piensen en Honduras", sentenció el jerarca católico, subrayando que la búsqueda del bien común debe prevalecer sobre cualquier color político para lograr la seguridad y la paz que el pueblo hondureño anhela para el próximo año.
Monseñor Jenrry Velásquez fue ungido como Obispo de la Diócesis de La Ceiba el pasado 26 de julio, en un solemne acto de consagración episcopal desarrollado en el estadio ceibeño.