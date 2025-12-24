Moseñor Jenrry Velásquez pide a la clase poltica pensar más en Honduras

La Ceiba, Atlántida

En un emotivo y firme mensaje dirigido al pueblo ceibeño y a toda Honduras, el Obispo de la Diócesis de La Ceiba, norte de Honduras, Monseñor Jenrry Velásquez, instó a la ciudadanía a retomar el verdadero sentido de la Navidad y exigió a la clase política un compromiso real con el bienestar del país de cara al nuevo año.

El prelado inició sus palabras recordando que la esencia de estas festividades trasciende lo material. Para Monseñor Velásquez, la Navidad debe ser una oportunidad de renovación personal y espiritual.

"En esta Navidad, queremos recordarles que, así como Jesús nació, también queremos que nazca en nuestros corazones. Que el centro sea Jesús; eso es lo que todos queremos: que volvamos a Él y lo pongamos en el lugar que le corresponde para poder tener paz", expresó.