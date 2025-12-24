  1. Inicio
Diciembre sabe mejor: Bebidas tradicionales que unen a las familias hondureñas en Navidad

Con la llegada de Nochebuena y las reuniones familiares, muchas personas optan por preparar bebidas tradicionales. Aquí te compartimos algunas de las más populares para disfrutar en estas fechas

Estas bebidas tradicionales no solo acompañan las cenas navideñas, sino que forman parte de la identidad cultural y gastronómica de la temporada.
San Pedro Sula, Honduras.

Las celebraciones de fin de año en Honduras no solo se viven alrededor de la mesa, sino también en cada sorbo de las bebidas tradicionales que acompañan los encuentros familiares.

Durante la temporada navideña, las bebidas calientes o heladas y los licores tradicionales hondureños se convierten en protagonistas, aportando calidez, sabor y tradición a las noches decembrinas.

Más allá de los adornos: El profundo significado detrás del nacimiento y decoración navideña

Con la llegada de Nochebuena y las reuniones familiares, muchas personas optan por preparar recetas clásicas que han pasado de generación en generación. Estas bebidas, además de reconfortar por el clima, refuerzan el espíritu de unión y celebración propio de la Navidad.

Chocolate navideño

Entre las más representativas se encuentra el chocolate navideño, una bebida caliente que destaca por su textura espumosa y su sabor intenso.

Para prepararlo solo necesitas chocolate oscuro, leche entera y especias como canela, nuez moscada y clavo de olor. Esta es una opción ideal para acompañar las noches frías de diciembre.

El chocolate caliente es una bebida clásica que reconforta y llena de sabor las noches frías de Navidad.

Rompopo

Otra bebida que no falta en la mesa es el rompopo, conocido en otros países como rompope. Elaborado a base de leche, yemas de huevo, azúcar, canela y ron, este licor cremoso es uno de los más consumidos durante las fiestas decembrinas y suele servirse bien frío tras varias horas de refrigeración.

El rompopo es una de las bebidas tradicionales más esperadas de la temporada navideña en Honduras.

Mistela

La mistela, por su parte, es un licor dulce tradicional en algunas zonas del país. Su preparación incluye azúcar cocida a punto de miel, especias como canela, clavo y pimienta gorda, además de aguardiente o ron. Se recomienda consumirla en pequeñas cantidades debido a su sabor intenso y dulce, y suele tomarse como digestivo o postre.

Su nombre proviene del griego «mysteon» (mistificación), se remonta a la época colonial. En los siglos pasados, los monjes europeos desarrollaron este elixir, que llegó a América de la mano de los colonizadores.

La versión hondureña ha evolucionado con el tiempo, pero su esencia persiste como un símbolo de celebración y comunidad durante la temporada navideña.

La mistela es un licor tradicional que se disfruta lentamente durante las fiestas decembrinas.

Ponche navideño

Finalmente, el ponche navideño con frutas es una bebida refrescante que combina frutas tropicales como piña, sandía, manzana y jugo de guayaba, mezcladas con ponche de frutas y aguardiente. Su preparación es sencilla y su sabor resulta ideal para compartir con familiares y amistades durante las celebraciones de diciembre.

Una de las bellezas del ponche es su capacidad de adaptarse a los gustos individuales; algunos prefieren agregar ron, brandy o incluso vino tinto para darle un toque alcohólico, mientras que otros lo disfrutan sin alcohol, manteniendo así su carácter familiar y accesible para todas las edades.

El ponche navideño con frutas combina frescura y tradición para compartir en familia en Navidad.

Navidad sin cuentos: siete mitos navideños que la historia y datos desmienten

Estas bebidas tradicionales no solo acompañan las cenas navideñas, sino que forman parte de la identidad cultural y gastronómica de la temporada, convirtiéndose en un elemento clave para disfrutar plenamente de las festividades de fin de año.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
