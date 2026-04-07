Ganaderos forzados a aceptar aumento mínimo al litro de leche; advierten crisis

La Ceiba, Atlántida

A partir del próximo 15 de abril, los productores de leche del departamento de Atlántida experimentarán un ajuste de un lempira adicional por cada litro vendido. Así lo confirmó Margarito Vázquez, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA). Sin embargo, lo que debería ser una noticia positiva ha sido recibida con sabor amargo por el sector ganadero. Vázquez explicó que la propuesta inicial presentada a la industria láctea era de un incremento de cuatro lempiras, una cifra que consideraban justa para equilibrar los elevados costos de operación.

Una negociación cuesta arriba

A pesar de los argumentos técnicos presentados por los productores, las plantas procesadoras rechazaron la solicitud inicial, limitando el ajuste a apenas un 25% de lo requerido. "Se negociaron cuatro lempiras porque un lempira no queda en nada, pero al final no aceptaron y solo aprobaron uno. Es un valor que en el fondo no se aceptó porque no se queda en nada", lamentó el dirigente.

Actualmente el precio del litro del litro de leche está en un poco más de 15 lempiras, aunque algunos precios varían por la calidad de la leche que se produce y a la organización lechera a la que pertenecen.

El impacto de los combustibles

Uno de los puntos más críticos señalados por el presidente de la AGAA es que el estudio de costos utilizado para la negociación quedó desfasado. Según Vázquez, dicho análisis se realizó antes de las recientes alzas en los precios de los combustibles, lo que agrava la situación financiera de las fincas.

Futuro incierto y nuevas reuniones

La insuficiencia de este ajuste ha encendido las alarmas en el sector, ya que advierten que la rentabilidad de la actividad ganadera está en riesgo, lo que podría derivar en una disminución de la producción a corto plazo. Ante este panorama, Vázquez anunció que no se quedarán de brazos cruzados: "Vamos a pedir en un futuro cercano otras reuniones para ver cómo se negocia nuevamente, porque esta situación es muy preocupante", concluyó Vásquez. Unos 550 productores y ganaderos conforman el AGAA, hay 45 productores independientes. Asimismo, hay 38 Creles en el departamento de Atlántida.