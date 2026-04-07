  1. Inicio
  2. · Honduras

Ganaderos forzados a aceptar aumento mínimo al litro de leche; advierten crisis

Aunque la industria autorizó un ajuste de un lempira por cada litro de leche que le compran a los productores, los ganaderos de Atlántida, aseguran que el estudio de costos quedó desfasado ante la reciente subida de los combustibles

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 16:24 -
  • Carlos Molina
Ganaderos forzados a aceptar aumento mínimo al litro de leche; advierten crisis

Los productores de leche en Atlántida califican de "insuficiente" aumento de un lempira tras rechazo a su propuesta de cuatro.

Foto: La Prensa
La Ceiba, Atlántida

A partir del próximo 15 de abril, los productores de leche del departamento de Atlántida experimentarán un ajuste de un lempira adicional por cada litro vendido. Así lo confirmó Margarito Vázquez, presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida (AGAA).

Sin embargo, lo que debería ser una noticia positiva ha sido recibida con sabor amargo por el sector ganadero. Vázquez explicó que la propuesta inicial presentada a la industria láctea era de un incremento de cuatro lempiras, una cifra que consideraban justa para equilibrar los elevados costos de operación.

Una negociación cuesta arriba

A pesar de los argumentos técnicos presentados por los productores, las plantas procesadoras rechazaron la solicitud inicial, limitando el ajuste a apenas un 25% de lo requerido.

"Se negociaron cuatro lempiras porque un lempira no queda en nada, pero al final no aceptaron y solo aprobaron uno. Es un valor que en el fondo no se aceptó porque no se queda en nada", lamentó el dirigente.

Sector ganadero asegura que operaciones de planta lechera en La Ceiba se mantienen

Actualmente el precio del litro del litro de leche está en un poco más de 15 lempiras, aunque algunos precios varían por la calidad de la leche que se produce y a la organización lechera a la que pertenecen.

El impacto de los combustibles

Uno de los puntos más críticos señalados por el presidente de la AGAA es que el estudio de costos utilizado para la negociación quedó desfasado. Según Vázquez, dicho análisis se realizó antes de las recientes alzas en los precios de los combustibles, lo que agrava la situación financiera de las fincas.

Los ganaderos aseguran que el ajuste al precio de la leche nació muerto, debido al alza en los combustibles.

Los ganaderos aseguran que el ajuste al precio de la leche nació "muerto", debido al alza en los combustibles.

 (Foto: La Prensa )

Futuro incierto y nuevas reuniones

La insuficiencia de este ajuste ha encendido las alarmas en el sector, ya que advierten que la rentabilidad de la actividad ganadera está en riesgo, lo que podría derivar en una disminución de la producción a corto plazo.

Ante este panorama, Vázquez anunció que no se quedarán de brazos cruzados: "Vamos a pedir en un futuro cercano otras reuniones para ver cómo se negocia nuevamente, porque esta situación es muy preocupante", concluyó Vásquez.

Unos 550 productores y ganaderos conforman el AGAA, hay 45 productores independientes. Asimismo, hay 38 Creles en el departamento de Atlántida.

Sequía por verano preocupa a ganaderos del litoral atlántico

Al mes los productores de leche generan entre 30 a 35 millones de lempiras. La producción lechera es vendida a las comercializadoras como Leyde y la Sula.

En Atlántida, el AGAA cuenta con unas 5,000 cabezas de ganado aproximadamente, esto sin contar algunos productores independientes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Carlos Molina
Carlos Molina
carlos.molina@laprensa.hn

Periodista La Prensa, cobertura de noticias generales asignado al litoral Atlántico y con más 20 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias