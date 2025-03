Jorge Cálix denuncia boicot del Gobierno y pide a votantes permanecer en las urnas

Tegucigalpa, Honduras

”No se atrevan a impedir que los hondureños puedan ejercer el sufragio, una hora no es suficiente, si una urna estuvo cerrada seis horas, seis horas más tiene que dársele para que la gente llegue y vote, no se quede en casa, no le siga el juego al familión”, puntualizó.

Calix agregó que: “no permitamos que el boicot del Libre triunfe, este es el momento del partido liberal, este es un acto de desesperación, y podemos entender que esta elección la vamos a ganar, solo no hay que dejar de votar”.

Asismismo, dijo no convencerle el discurso de los altos mandos de las Fuerzas Armadas sobre los atrasos de la llegada de las Juntas Receptoras de votos en los centros educativos del país atrasando la hora de inicios de las elecciones.

Pese a que el CNE ordenó alargar la jornada de votaciones a las seis de la tarde por los impases de atrasos de las maletas electorales, Cálix enfatizó que deben extenderse las horas que se atraso en cada Junta Receptora.

“Es absurdo todo lo que dicen, no tiene ningún sentido, los militares, son más viejos que la democracia misma, no es la primera vez que trasladan urnas, si es primera vez que Marlon traslada urnas, pero no es la primera vez que el ejército lo hace, lo que pasa es que ellos han metido las manos, contrataron a una empresa de transporte, de un militante del libre, que se llama Bernardo, yo lo conozco, y ellos atrasaron todo esto a propósito, si ya las urnas estaban listas”, explicó.

El precandidato liberal advitió que es evidente que el Gobierno no quieren que la gente vote en estas elecciones primarias donde están convocados más de 5,8 millones de hondureños a votar.

“El Ministerio Público tiene que actuar ya en contra de Rixi Moncada por ser la Ministra de Defensa, de Roosevelt Hernández por ser jefe del Estado Mayor Conjunto y son los responsables del traslado de las maletas electorales, y por ende son responsables de este desastre”, finalizó.