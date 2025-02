Infobae revela que pruebas balísticas implican a la Policía en masacre de mujeres en Támara

Tegucigalpa, Honduras.

Tras la masacre, la presidenta Castro disolvió la comisión interventora—la única que investigaba la corrupción carcelaria—y devolvió el control de las prisiones al ejército. No obstante, la cúpula policial no perdió influencia, ya que sus altos mandos asumieron el control de varias dependencias dentro del Ministerio de Seguridad.

16

Una trabajadora del personal sanitario asignada a la cárcel de mujeres en Támara realizó una llamada a una amiga poco antes de las siete de la mañana del 20 de junio. “Algo raro está pasando... Hay movimientos extraños y hay humo...”, advirtió por teléfono.

17

A esa misma hora, miembros de la comisión interventora de cárceles, nombrada meses atrás por la presidenta Castro, realizaban una requisa en la prisión de Ceiba, en la costa atlántica del país. Desde allí, comenzaron a monitorear la situación en Támara, ubicada a unos 375 kilómetros al sur.

18

Los acontecimientos posteriores quedaron documentados en informes elaborados por miembros de la inteligencia estatal y oficiales del Ejecutivo hondureño. Estos recogen testimonios y relatos obtenidos en las primeras horas tras la matanza, así como declaraciones de testigos que se atrevieron a hablar semanas después.

19

De estos reportes y testimonios, a los cuales Infobae tuvo acceso, se desprende que la reacción inicial de la Policía Nacional fue deficiente y que el ejército intentó ingresar a la prisión, aunque su intervención fue inicialmente rechazada. Además, se señala que la escena del crimen fue alterada desde el principio. Aun así, los peritos lograron recolectar decenas de casquillos esparcidos en los recintos donde ocurrieron los disparos, mientras que las pandilleras del Barrio 18 incendiaban las colchonetas.

20

El procesamiento de las pruebas balísticas se retrasó debido a la falta de personal asignado a la tarea. Sin embargo, el informe final del equipo forense de la fiscalía hondureña concluyó, sin margen de duda, que en la masacre se utilizó armamento de uso exclusivo de la Policía Nacional. Según el perito balístico, entre el 94 % y el 96 % de los casquillos encontrados en el lugar del crimen pertenecían al arsenal policial. Algunos de ellos estaban marcados con las siglas “PN” y los números de inventario correspondientes al almacenamiento de la munición.

21

Según oficiales hondureños consultados, el informe fue remitido a las autoridades policiales y al Ministerio Público. No obstante, no está claro si fue incorporado como prueba en el juicio contra las pandilleras del Barrio 18, imputadas como autoras materiales de la masacre. Infobae intentó obtener una reacción de la dirección de la policía hondureña, pero no obtuvo respuesta.

22

Cuando en enero pasado el Ministerio Público solicitó penas de entre 1,000 y 1,200 años de prisión para las pandilleras condenadas, la justicia hondureña dio por cerrado el caso. Gustavo Sánchez Velásquez, quien era director de la Policía Nacional al momento de la masacre y posteriormente fue nombrado ministro de Seguridad por la presidenta Castro, ya había dado por concluido el tema a finales de 2023, un año antes de la resolución judicial, al afirmar que solo 15 pandilleras participaron en la planificación del crimen.

23

Sin embargo, al hacer esa declaración, Sánchez Velásquez ignoró los reportes que sus propios investigadores le habían entregado. En dichos informes constaba el uso de munición policial, así como testimonios de informantes dentro de las cárceles que, semanas antes de la masacre, advertían sobre la preparación de “algo grande” en Támara. Informes posteriores también señalaban que habían sido agentes de la Policía quienes proporcionaron armas y gasolina a las pandilleras.