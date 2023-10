Director del IHSS renuncia a aumento salarial de L64,000

El director ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Gaspar Rodríguez, renunció el jueves pasado al controvertido reajuste salarial que había generado polémica en la opinión pública.

En una carta dirigida a la junta directiva, Rodríguez explicó que su decisión se basa en su compromiso con la institución y su responsabilidad social.

"He sido trabajador del IHSS desde el año 2000 en mi plaza diurna como nefrólogo pediatra, y aunque se me nombró como director ejecutivo en mayo de 2022, mi salario seguía siendo el mismo hasta julio de 2023. Me debo a esta institución, la cual me ha brindado los medios de vida para sacar adelante a mi familia", expresó en la misiva.