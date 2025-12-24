Honduras expectante ante posible inminente proclamación del ganador de las presidenciales

Tegucigalpa, Honduras.

Los hondureños esperan este miércoles la posible difusión de los resultados de las elecciones presidenciales del pasado 30 de noviembre, tras decidirlo el martes dos de los de tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) pese a que aun no ha concluido el escrutinio especial de al menos 333 actas que presentaban ciertas irregularidades.

Según los resultados preliminares del CNE, Nasry Asfura, del Partido Nacional, sigue encabezando los resultados con el 40.27% de los votos, cuando ya han sido escrutadas el 99.93% de las actas electorales.

El escrutinio especial para el conteo de 2,792 actas con inconsistencias, que ha estado marcado por una serie de obstáculos denunciados por las consejeras del CNE, Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López, se inició el pasado día 18 con cinco días de retraso.

La lentitud del escrutinio especial se vio nuevamente reflejada entre el martes por la noche y las 9:00 de la mañana de este miércoles, cuando solamente fueron escrutadas 62 actas pese a que el Centro Logístico Electoral (CLE) del CNE dispone de al menos 150 mesas para los escrutadores, que son representantes de partidos políticos, con la presencia de observadores nacionales e internacionales y la Fiscalía, entre otros.

Desde el día de las elecciones el CNE tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados oficiales de los comicios.

La secretaria del CNE, Telma Martínez, sugirió el martes al pleno de ese organismo, que también integra el consejero oficialista Marlon Ochoa, que se emita la declaración de los resultados de las elecciones generales en el nivel presidencial, sin que haya finalizado el escrutinio especial.

En una sesión virtual Hall y López aprobaron la sugerencia de la secretaria del CNE con la oposición de Ochoa, quien dijo que "aquí se consumará un golpe de Estado electoral".

"No puedo ni debo participar en la comisión de un acto que viola las leyes de la República y el debido proceso y, por tanto, constituye delito", subrayó Ochoa en la reunión virtual del pleno del CNE, de la que se retiró tras su denuncia.

La Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), donde se edita el diario oficial La Gaceta, amaneció este miércoles resguardada por un riguroso dispositivo de seguridad de la Policía Nacional, lo que obedece a una "medida preventiva" ante la eventual declaración de los resultados electorales, dijo a los periodistas un oficial que comanda la operación.

"La ENAG no publicará la declaratoria del CNE si solo va firmada por las dos consejeras. Para que proceda la publicación, la declaratoria debe estar firmada por los tres consejeros», dijo el subgerente de la institución, Amílcar Valdéz.

El coordinador general del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), el expresidente Manuel Zelaya, además de señalar que se está produciendo un «golpe de Estado electoral», hizo un llamamiento a la movilización a sus bases en apoyo del alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, quien permanece bajo una carpa en el exterior del Centro Logístico Electoral, y exige que el recuento sea estrictamente "voto por voto".

La candidata del Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados del CNE, va tercera con menos del 20% de los sufragios.

El candidato del Partido Liberal, Salvador Nasralla, que ocupa el segundo lugar con el 39.53% de los sufragios, también ha venido exigiendo que se cuente "voto por voto".

El recuento "voto por voto" de la totalidad de la elección ha sido descartado por la autoridad electoral con el argumento de que las normas vigentes no lo contemplan, pues solo está previsto el escrutinio especial.

En este contexto de incertidumbre, el Colegio de Abogados, la empresa privada y el opositor Partido Nacional, consideran que el camino a la declaratoria de los resultados de la fórmula ha quedado abierto y esperan que se produzca este miércoles.