DPI analiza cámaras de seguridad tras crimen de comerciante

Se ha recabado importante información y grabaciones de cámaras que ayudarán para esclarecer el hecho

  • Actualizado: 24 de diciembre de 2025 a las 09:51 -
  • Redacción web
El cuerpo del comerciante quedó tirado sobre el asiento del conductor de este vehículol.

Fotografía cortesía
San Pedro Sula, Cortés.

Equipos de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan diligencias para esclarecer las causas y dar con los responsables del ataque armado que le quitó la vida a un comerciante la tarde de ayer en un sector del barrio Los Andes.

La víctima fue identificada como Jairo Juárez, un comerciante residente en el municipio de Choloma. De acuerdo con información preliminar, el hombre fue atacado a disparos con armas cortas por dos desconocidos que se desplazaban a bordo de una camioneta, cuando se disponía a abordar su vehículo junto a miembros de su familia.

En el lugar de los hechos, los investigadores de la DPI realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otros elementos de interés para la investigación. Asimismo, se recolectó información proporcionada por los familiares que acompañaban a la víctima al momento del ataque.

El ataque criminal ocurridó justo cuando la víctima acababa de salir de un restaurante con su familia.

El ataque criminal ocurridó justo cuando la víctima acababa de salir de un restaurante con su familia.

(Fotografía cortesía)

Como parte del proceso investigativo, y en coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público, se gestionó el acceso a grabaciones de cámaras de vigilancia ubicadas en la zona donde ocurrió el crimen, con el objetivo de identificar a los responsables.

Las autoridades informaron que ya se han establecido las primeras líneas de investigación, las cuales permitirán determinar el móvil del ataque y dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho violento.

Redacción web
Redacción web
redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

