DPI analiza cámaras de seguridad tras crimen de comerciante

San Pedro Sula, Cortés.

Equipos de investigadores de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realizan diligencias para esclarecer las causas y dar con los responsables del ataque armado que le quitó la vida a un comerciante la tarde de ayer en un sector del barrio Los Andes.

La víctima fue identificada como Jairo Juárez, un comerciante residente en el municipio de Choloma. De acuerdo con información preliminar, el hombre fue atacado a disparos con armas cortas por dos desconocidos que se desplazaban a bordo de una camioneta, cuando se disponía a abordar su vehículo junto a miembros de su familia.

En el lugar de los hechos, los investigadores de la DPI realizaron el levantamiento de indicios balísticos y otros elementos de interés para la investigación. Asimismo, se recolectó información proporcionada por los familiares que acompañaban a la víctima al momento del ataque.