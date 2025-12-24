Capturan a supuesto asaltante de buses en San Pedro Sula

San Pedro Sula.

Un joven fue detenido en las últimas horas después de, presuntamente, asaltar a pasajeros del transporte público en el barrio Guamilito, San Pedro Sula. El arresto fue ejecutado por agentes de la Unidad Policial Motorizada del Valle de Sula (UPOM), quienes intervinieron cuando el sospechoso habría cometido el ilícito en la 8 calle, entre la 3 y 4 avenida, una zona de alta circulación vehicular y peatonal.

Según el informe policial, Kevin Gabriel Castellano Gómez, de 22 años, es residente en la colonia Brisas del Valle, sector Rancho El Coco. Al momento de su aprehensión, se le vincula con el robo de pertenencias a usuarios de una unidad de transporte colectivo, bajo amenazas e intimidación. Durante el procedimiento, los agentes le incautaron un revólver calibre .38, marca Smith & Wesson, la cual portaba sin la documentación legal correspondiente.