Cristiano compró isla exclusiva en Arabia Saudita: los millones que pagó

Cristiano Ronaldo vuelve a sorprender con una nueva adquisición millonaria en uno de los destinos más exclusivos de Arabia Saudita.
Cristiano Ronaldo vuelve a ser noticia fuera de las canchas por su estilo de vida lujoso y decisiones millonarias que no pasan desapercibidas.
El delantero portugués se ha caracterizado a lo largo de su carrera por invertir en bienes exclusivos, desde autos de alta gama hasta propiedades únicas alrededor del mundo.
Gracias a ser uno de los atletas mejor remunerados de los últimos años, y a su contrato con el Al Nassr, el futbolista mantiene un nivel de gastos acorde a su fortuna.
En busca de tranquilidad y lejos del foco mediático, Ronaldo amplió recientemente su portafolio inmobiliario con una compra estratégica en Arabia Saudita.
Junto a Georgina Rodríguez, adquirió dos residencias de lujo en un complejo ultra exclusivo ubicado sobre el Mar Rojo.
El proyecto se desarrolla en una isla privada situada a 26 kilómetros del continente, lo que garantiza aislamiento y máxima privacidad.
El acceso al lugar es sumamente restringido: solo se puede llegar en barco privado o hidroavión, un detalle que refuerza su carácter reservado.
La inversión realizada por Cristiano Ronaldo se estima entre los 8 y 9 millones de dólares, una cifra acorde al nivel de exclusividad del complejo
Según Red Sea Global, desarrolladora del complejo, el objetivo es ofrecer un entorno protegido, lejos de miradas curiosas.
Las viviendas forman parte de una colección muy limitada de apenas 19 residencias de alto nivel.
El futbolista adquirió dos villas: una de tres habitaciones pensada para la familia y otra más pequeña para estancias privadas.
El diseño arquitectónico combina líneas curvas y colores naturales, integrándose de forma armónica con el entorno desértico.
Cada espacio fue concebido bajo un concepto de lujo personalizado, priorizando el confort y la exclusividad.
Estas nuevas propiedades se suman a otras icónicas posesiones de Ronaldo, aunque con un fin claro: descanso absoluto y desconexión total.