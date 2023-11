EUA no da asilo a hondureños que huyen de la criminalidad

“Si uno no paga, lo matan, lo violan, hasta a sus hijos”, dijo Alba Luz a medios de comunicación de Honduras, entre ellos Diario LA PRENSA.

Para solicitar asilo o refugio, según información del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), las personas deben demostrar que son perseguidos por “raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo social en particular y opinión política”.

“Los requisitos para el asilo están en internet, el Departamento de Estado los establece, también nosotros y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración, el criterio es claro, lamentablemente, mucha de nuestra gente, hispanos, vienen buscando asilo porque no hay trabajo, porque hay criminalidad (...). Hay que recordar que el criterio aplica si el gobierno de su país acosa, persigue, tortura, encarcela a la persona, por cualquiera de ese número de criterios principales, entonces hay posibilidades”, dijo.

Vergara advirtió que el gobierno de Estados Unidos concede asilo si las personas “cumplen con los criterios establecidos en las leyes”, por ejemplo, a quienes un gobierno persigue y tortura, pero no privilegia a quienes huyen de sus países por no tener un trabajo, pobreza o criminalidad.

Agregó que “el juez eso es lo que valora, la escasez de trabajo, la alta criminalidad no es un criterio, muchas personas vienen buscando asilo por eso, lamentablemente no siguen las vías legales que el Departamento de Estado ha establecido, pagan organizaciones criminales, llegan buscando asilo, luego se desalientan porque no encuentran lo que buscan”.