Carlos Eduardo Reina reacciona a postura de Trump y envía mensaje a Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

En un mensaje publicado en la red social X, Reina afirmó que la referencia directa de Trump a la candidata oficialista Rixi Moncada es una señal de que la aspirante de Libre encabeza las encuestas. “No hablarían de ella desde afuera si no estuviera en primera posición”, señaló.

El candidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación, Carlos Eduardo Reina, reaccionó este miércoles al pronunciamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump donde pide a hondureños votar por Nasry Asfura , asegurando que sus declaraciones confirman “tres verdades” sobre el panorama electoral en Honduras.

Añadió que el propio mensaje del mandatario estadounidense demostraría que la fórmula Nasralla–Salum no representa una competencia fuerte en la elección.

Según Reina, dicho bloque político “será un lejano tercer lugar, sin apoyo nacional y sin el respaldo internacional que tanto buscó”.

El dirigente también afirmó que el pueblo hondureño mantiene una postura clara frente al pasado reciente del país. “Ya tuvo la votación más grande de nuestra historia para sacar la narcodictadura y jamás volverá al pasado que representan el Partido Nacional y Asfura Zablah”, expresó.

Reina cerró su declaración reiterando la soberanía del país y que la decisión final recae en el electorado.

“Honduras es un país soberano. Nuestro destino no lo decide ningún político extranjero. El 30 de noviembre decide el pueblo hondureño... y el pueblo ya decidió: Rixi Moncada”, concluyó.