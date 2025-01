Cuestionan legalidad de la ampliación del estado de excepción

De acuerdo con los entes de seguridad, el estado de excepción parcial que se aplica en 226 municipios del país se extendió por 45 días, es decir, a partir del 5 de enero al 19 de febrero.

No obstante, el anuncio no fue bien visto por algunos sectores que consideran que el estado de excepción no ha dado los resultados esperados en la lucha contra el crimen organizado, además que las últimas extensiones no tienen el carácter legal.

Para el abogado constitucionalista Oliver Erazo, la publicación del estado de excepción en el diario oficial La Gaceta, es ilegal si no fue aprobado por el Congreso Nacional.

Con la acción se están violentando todas las garantías constitucionales de la población hondureña, afirmó el experto en derecho constitucional.

Erazo explicó que el decreto ejecutivo debió ir al Congreso Nacional después de ser aprobado por el Consejo de Ministros. Enfatizó que aunque sea publicado en La Gaceta, “no es ley si no es aprobada por el Congreso Nacional”.

“El mismo decreto señala que debe de ser aprobado por el Congreso Nacional, por lo que las personas que sean detenidas en este tiempo o sean allanadas sus viviendas deben salir en libertad porque su detención es ilegal”, agregó. Enfatizó que aunque sea publicado en La Gaceta “no es ley si no es aprobada por el Congreso Nacional”.