Corina Machado felicita a Nasry Asfura y dice que empieza “una nueva era para Honduras”

Tegucigalpa, Honduras

A través de su cuenta de X, Machado señaló que el comienzo de esta administración marca “una nueva era para Honduras”, destacando la importancia del momento político tanto para la nación centroamericana como para la región.

La líder opositora venezolana María Corina Machado envió un mensaje de felicitación al presidente de Honduras, Tito Asfura , con motivo del inicio de su mandato, deseándole éxitos en esta nueva etapa al frente del país.

La dirigente venezolana subrayó que la llegada de Asfura al poder representa una gran oportunidad para Honduras y para el hemisferio, en un contexto regional marcado por desafíos en materia de democracia, gobernabilidad y desarrollo.

En su mensaje, expresó la solidaridad del pueblo venezolano que lucha por la democracia, afirmando que los hondureños cuentan con el respaldo de los demócratas venezolanos, así como los venezolanos confían en el acompañamiento de Honduras para avanzar hacia un hemisferio libre, próspero y seguro.

Machado concluyó su mensaje enviando un saludo fraterno al mandatario y al pueblo hondureño, deseándoles bendiciones y éxito en la tarea de construir un mejor futuro para la región.