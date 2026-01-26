Congreso Nacional admite renuncia de Emilio Hércules en la UFTF; asumirá Finanzas

Tegucigalpa, Honduras

La renuncia fue conocida y aprobada por el Pleno Legislativo en cumplimiento del procedimiento constitucional y legal vigente, el cual establece que toda dimisión presentada por un funcionario juramentado debe ser sometida a consideración del Congreso Nacional para su formal aceptación.

El Congreso Nacional de la República admitió la renuncia irrevocable de Emilio Hernández Hércules al cargo de comisionado propietario de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), para asumir la Secretaria de Finanzas del gobierno del presidente electo Nasry Asfura.

Hércules fue juramentado como comisionado propietario de la UFTF mediante Decreto Legislativo No. 21-2024, de fecha 28 de febrero de 2024, publicado en el diario oficial La Gaceta el 29 de febrero del mismo año, para un período de seis años que concluía en febrero de 2030.

Durante su gestión en la UFTF, la entidad tuvo a su cargo la fiscalización y auditoría del uso de los recursos financieros empleados por partidos políticos y candidatos en los distintos procesos electorales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

En su comunicación oficial dirigida al presidente del Congreso Nacional, Hércules solicitó que su renuncia fuera tramitada conforme a ley y sometida al conocimiento del Pleno en la sesión inmediata, a efecto de que fuera aceptada formalmente.

Con la aceptación de la renuncia, el Congreso Nacional queda habilitado para iniciar el proceso de designación de su sustituto en la UFTF, de acuerdo con los mecanismos establecidos en la normativa vigente.

La salida de Hércules de la UFTF marca su transición hacia el Poder Ejecutivo, donde asumirá la Secretaría de Finanzas, una de las carteras estratégicas del próximo gobierno, en un contexto marcado por desafíos fiscales y económicos para el país.