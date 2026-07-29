Congreso gestionará ayuda para madre que perdió a cinco hijos y pide agilizar entrega de cuerpos

Tegucigalpa, Honduras

Durante la sesión legislativa, la diputada por Cortés, Alejandra Vallecillo, presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor, presentó una moción para gestionar ayuda económica a favor de la familia afectada por la tragedia.

El pleno del Congreso Nacional expresó este miércoles su solidaridad con Mirna Mejía, la madre que perdió a cinco de sus hijos y a una nieta durante un incendio que consumió su vivienda en el sector de los Bordos de Esquipulas , en la aldea El Carmen, de San Pedro Sula.

La congresista lamentó la muerte de los menores y jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los seis meses y los 19 años, y señaló que la familia enfrenta una situación de extrema vulnerabilidad tras perder, además de sus seres queridos, la vivienda donde residían.

Durante su intervención, Vallecillo también pidió a las autoridades del Registro Nacional de las Personas y de la Dirección de Medicina Forense agilizar los procedimientos administrativos para que los cuerpos puedan ser entregados a sus familiares y reciban sepultura lo antes posible.

La legisladora explicó que uno de los menores fallecidos aún no contaba con inscripción en el Registro Nacional de las Personas, situación que podría retrasar la entrega del cuerpo, por lo que solicitó que el trámite sea resuelto con la mayor celeridad posible.

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Asimismo, indicó que Mirna Mejía perdió todas sus pertenencias durante el incendio y que actualmente solo le sobrevive un hijo, quien no se encontraba en la vivienda al momento del siniestro porque permanecía con otro familiar.

Tras la exposición de la diputada, los congresistas guardaron un minuto de silencio en memoria de las seis víctimas, mientras varios legisladores manifestaron su respaldo a las acciones para brindar asistencia a la familia.

Carlos Ledezma, secretario del Congreso Nacional, informó que los diputados impulsarán una colecta y otras gestiones para apoyar económicamente a Mirna Mejía, mientras que el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, evaluará los mecanismos mediante los cuales el Congreso podría brindar ayuda a la familia en los próximos días.