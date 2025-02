Colectivos de Libre agreden a periodista hondureña en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.

“Ella llegó y de un solo me tiró la manotada, yo solo puse las manos, me agarró del pelo y me agachó y me empezó a pegar en la cara”, contó la joven mientras se encontraba recibiendo atención médica en un centro asistencial de la capital.

Detalló que ella tuvo que responder la agresión. “Yo le decía: ‘soltame que no te estoy haciendo nada’ y no me soltaba, entonces vino otro y como vio que yo también me defendí dijo: ‘bueno, pues agarrala’ y la empujó”, relató.

“Yo estaba esperando que mis compañeros me ayudarán, pero ni siquiera los dejaban pasar, desde ahí dimensione, estaba rodeada por un montón de gente que no hacía nada, pese a que sabían que nosotros no les estábamos haciendo nada, que solo llegamos a cubrir”, detalló.

“Yo sinceramente estoy impresionada, porque ella se acercó a mí a quererme pegar primero y ahí fue donde yo saqué el teléfono y ahí ella gritó ‘me vas a grabar’ y salió corriendo como loca a quererme golpear y lo logró obviamente”, siguió contando.

Sobre las heridas que le dejó la golpiza, la periodista informó que tiene el tabique de la nariz desviado y que le recomendaron ver a un especialista, además, le sanaron varios rasguños que tenía en la cara.

“Me duele esta parte de acá (mientras se toca el puente de la nariz) y aquí (señalando un costado) se siente diferente mi nariz”, aseguró.