Cardenal Óscar Rodríguez: "Gran mayoría de nuestra Honduras está cerrada por miedo"

Tegucigalpa, Honduras

Agregó que le causa "tristeza y al mismo tiempo disgusto" algunas "maldades", como la de una empresa que ha estafado a centenares de personas y desde el Estado se ha pretendido pagarle a los afectados, con los impuestos de los hondureños, mientras surgen voces de que "no hay dinero para medicinas, que no hay dinero para pagar a los médicos, a los maestros, a los empleados públicos a todas las empresas que están haciendo trabajos y que no les pagan".

El religioso indicó además que en Honduras se vive una situación en la que la gente se pregunta qué va a pasar en el futuro y si habrá elecciones libres, en alusión a los comicios generales del 30 de noviembre, proceso que ha sido marcado por la descalificación, la intolerancia y el odio que manifiestan algunos políticos, del oficialismo y la oposición.

Al menos cinco candidatos aspiran a ser sucesores de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, quien concluirá su mandato de cuatro años el 27 de enero de 2026.

"Queridos candidatos, hoy día de Pentecostés, abran sus corazones al espíritu santo, que les dé sabiduría, entendimiento, que no busquen consejeros de otros países fracasados y no quieran repetir lo mismo aquí en nuestro país", señaló Rodríguez, quien además calificó de "bonito" que el proceso electoral va en marcha, pese a todo.

"El don de consejo es del espíritu santo, no de malvados que quieren implantar el mal en nuestra Honduras. El espíritu santo quiere transformar nuestro país en algo mejor, no son las ideologías fracasadas y, por consiguiente, Pentecostés es actual, transforma los corazones endurecidos en el odio, en la maldad, en el crimen", recalcó.

Rodríguez abogó porque los hondureños transformen los corazones que se odian, que se insultan, que se atacan pensando que así se puede construir la paz.

Señaló además que "parece que nuestra Honduras hoy día es como una especie de Torre de Babel, donde hay confusión, donde en lugar de entendernos con el diálogo, estamos haciendo confusión de lenguas y de mensajes mentirosos y equivocados".

El cardenal subrayó que se debe entender que "son los mandamientos de Dios los que nos tienen que llevar a una Honduras mejor" y que "no es apartarnos de Dios, no es rechazar los valores del evangelio lo que nos puede llevar a la paz duradera y al auténtico desarrollo y a la justicia social".

En su mensaje a la clase política, abogó porque se acabe la injusticia, la violencia, y un cambio "entre aquellos que solo viven egoístamente acumulando dinero, mal habido", y "aquellos que piensan que los partidos son para destruir y para desunir".

"Hazles entender que solo hay una Honduras, y que verdaderamente necesitamos que nos renueve la fuerza del espíritu santo. Y ven también, espíritu santo, a nuestros corazones, renueva nuestras vidas", acotó Rodríguez.