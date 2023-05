Cardenal hondureño: El mundo está “roto” por divisiones sociales

“Cuando nos damos cuenta que él (Dios) nos ama y que somos amados, entonces encontramos la paz, la calma, en medio de la turbación donde necesitamos vivir en situaciones difíciles”, señaló el religioso.

Dijo además que a veces “estamos desconcertados, el mundo de hoy no sabe el camino, piensa que el camino es acumular dinero, aunque sea robado, piensa que el camino es acumular armas para destruirse, para guerras o para andar matando con el sicariato, como en nuestro país (Honduras)”.

“(Es) triste estar desorientado, no sabemos el camino y en nuestra Honduras tanta dificultad para encontrar el camino, porque lo buscan en el egoísmo, la división, la confrontación y no nos damos cuenta que lo que Dios quiere es que caminemos juntos, como hermanos, luchando por el bien común, no por grupitos que buscan poder y dinero”, compartió.

Añadió que en ocasiones se podría “pensar que estamos en un callejón sin salida, hay mucha gente descaminada, viven sin encontrar sentido en la vida, van añadiendo años a la vida, pero no le saben dar vida a esos años, no conocen la alegría de renovarse”.

“Honduras hace tanto tiempo que dices ser cristiana y todavía no me conoces, tanto tiempo que está Jesús invitándonos, llamándonos, acompañándonos y no lo conocemos, hay un mandamiento de la ley de Dios que dice: no matarás, y cada día hay varios muertos en nuestra Honduras”, enfatizó el cardenal hondureño.

Rodríguez lamentó la violencia que afecta a Honduras un día después de que cuatro hombres fueron asesinados y otros dos resultaron heridos luego de ser atacados por desconocidos armados en un populoso barrio de Tegucigalpa, la capital de Honduras.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Eduardo Espinal, Marcos Antonio Reyes, Diego Alejandro Velásquez y Henry Leonel Villatoro.

El país centroamericano figura entre las naciones que tienen los índices de violencia más altos del mundo, sin vivir en guerra, con un promedio de entre diez y quince asesinatos al día, según organismos de derechos humanos. EFE