Ana Paola Hall definirá este lunes si continúa o no en el CNE, anuncia Nasralla

Tegucigalpa, Honduras

El exdesignado presidencial precisó que la representante del Partido Liberal en el CNE no ha redactado ningún documento de renuncia y será este lunes 21 de julio cuando anuncie si continúa o no en el órgano electoral.

"He tenido una reunión con nuestra consejera Ana Paola Hall. Durante estos últimos tres días se ha atacado a nuestra representante en el CNE y no sé la decisión que ella va a tomar y la tomará el día lunes, ella va a convocar para manifestar su posición. No ha renunciado y lo que hizo fue poner a disposición su cargo, no tiene ningún documento", inició diciendo.

Nasralla añadió que "tuve una reunión de dos horas con ella y hemos llegado a la conclusión que el verdadero problema lo está generando el gobierno y vemos que el consejero que representa a Libre no asiste a las convocatorias del CNE".

El candidato presidencial pidió que se tuviera paciencia y no se siga atacando a Ana Paola Hall por parte de los mismos liberales.

A su vez, acotó que la culpa de la crisis en el CNE la tiene Libertad y Refundación (Libre).

"Si en este momento Marlon Ochoa los convoca, se reanuda y se soluciona todo. La reunión (con Ana Paola Hall) no fue nada fácil con ella, está afectada emocionalmente", esbozó.

En caso de que finalmente la consejera Hall termine renunciando, su dimisión debe ser presentada ante el Congreso Nacional y esta debe ser aceptada con 86 votos.

Recientemente, el presidente del Partido Liberal, Roberto Contreras, dijo que se ha valorado sustitutos de Hall como Maribel Espinoza o Mauricio Villeda, además de figurar Jorge Cálix.