Grupo Mariposa apuesta por Honduras y ampliará inversiones

Tegucigalpa, Honduras

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, recibió este miércoles a la delegación del Grupo Mariposa , conglomerado multilatino de alimentos y bebidas con sede en Guatemala , que reiteró su intención de continuar invirtiendo en Honduras bajo el nuevo Gobierno.

Durante el encuentro, la directora de Asuntos Corporativos de Grupo Mariposa, Rosa María de Flores, destacó el compromiso del conglomerado con el fortalecimiento democrático del país y expresó su optimismo sobre el rumbo de las inversiones en Honduras.

“El encuentro fue el marco para expresarle nuestra voluntad como grupo de continuar nuestras inversiones en Honduras”, afirmó De Flores, quien recordó que el conglomerado genera al menos 800 empleos directos y más de 3.500 indirectos en el país.

La ejecutiva indicó que la visión del grupo es seguir creciendo y desarrollando nuevas inversiones, con especial atención a la certeza jurídica que garantiza el nuevo Gobierno hondureño. Destacó que la respuesta del presidente Zambrano fue positiva y que se analizará un marco jurídico más eficiente para facilitar la inversión.

“La verdad es que estamos muy optimistas con el futuro del país y creemos que se están dando las condiciones para fortalecer la integración centroamericana, así como mejorar las relaciones comerciales y económicas”, expresó De Flores.